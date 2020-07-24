Санта-Барбара и тест на коронавирус: как Меган Маркл отметит свое 39-летие

Знаменитость хочет уехать из Лос-Анджелеса в день своего рождения

38-летняя супруга принца Гарри Меган Маркл хочет отметить свой день рождения за городом, сообщает Daily Mail. Важный день у знаменитости не за горами – 4 августа.

"Она чувствует, будто находится взаперти и нуждается в смене обстановки. Скорее всего, она поедет в Монтесито, в окрург Санта-Барбара, где, кстати, живет ее подруга Опра", – делится источник из окружения Меган.

Также стало известно, что Маркл потребует у всех гостей, кто захочет присоединиться к торжеству, пройти тест на коронавирус. Инсайдер сообщил, что людей будет немного и вечеринка пройдет под открытым небом.

Меган Маркл Фото: Getty Images

"Меган сказала, что все будет достаточно сдержанно. Она не хочет показаться безответственной перед друзьями", – добавил источник, близкий к Маркл.

Напомним, после переезда из Великобритании в Лос-Анджелес, Меган Маркл и принц Гарри с их годовалым сыном Арчи остановились в большом особняке голливудского продюсера Тайлера Перри в Беверли-Ридж. Его стоимость оценивается в 18 миллионов долларов.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл поссорились из-за колготок – смотрите видео:

Ранее стало известно, что королевская семья не будет поздравлять Меган Маркл с днем рождения. Кроме этого мы писали, почему Меган Маркл не смогла прижиться в королевской семье.

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