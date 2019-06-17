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Санта Димопулос беременна вторым ребенком: фото

Санта Димопулос ожидает с мужем первого совместного ребенка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:15
Санта Димопулос беременна
Санта Димопулос беременна
Фото: Instagram/santadimopulos

Экс-"ВИА Гра", модель и чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос призналась, что беременна вторым ребенком. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Пришло время поделиться с вами моим счастьем", – подписала снимок Санта.

INSTAGRAM (@santadimopulos)

Димопулос также сообщила, что она находится на 28-й неделе беременности (седьмой месяц).

Дополняется...

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беременность Санта Димопулос
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