Санта Димопулос беременна вторым ребенком: фото
Санта Димопулос ожидает с мужем первого совместного ребенка
Экс-"ВИА Гра", модель и чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос призналась, что беременна вторым ребенком. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
"Пришло время поделиться с вами моим счастьем", – подписала снимок Санта.
Димопулос также сообщила, что она находится на 28-й неделе беременности (седьмой месяц).
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