Санта Димопулос показала закулисье "Танців з зірками" – захватывающее видео

Артистка опубликовала ролик в Instagram

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая блестяще выступила в первом выпуске нового сезона шоу "Танці з зікрами", показала видео закулисья проекта. Ролик артистка разместила на своей странице в Instagram.

На видео показано, как Санта и ее партнер по танцам Макс Леонов готовятся выйти на паркет в прямом эфире "Танці з зірками".

"Хочу оставить эти мгновения в памяти навсегда. Backstage самого красивого шоу", – подписала публикацию Димопулос.

INSTAGRAM

В комментариях артистку засыпали комплиментами: "Вы – украшение этого шоу, однозначно!", "Санта танцевали вы очень, очень красиво, я просто глаз не могла оторвать, такие движения красивые, легкие", "Вы невероятная пара", "Вы невероятная, болею за вас", "Санта, вы прекрасны. Болеем за вас всей семьей".

Ранее мы описали, как прошел первый выпуск шоу "Танці з зірками-2020". В новом сезоне за кубок сражаются 14 пар, танцевальные способности которых оценивает жюри, а именно: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Участниками нового сезона стали Олег Винник, Надежда Мейхер, Юлия Санина, Дарья Петрожицкая и другие.

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