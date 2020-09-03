Санта Димопулос рассказала, как похудела на 15 кг: фото до и после

Санта призналась, как ей удалось сбросить лишний вес

Экс-участница группы "ВИА Гра", бизнесвумен и участница нового сезона шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос призналась, что похудела почти на 15 килограммов.

На своей Instagram-странице Санта опубликовала фото до и после потери веса и рассказала, как ей удалось привести себя в форму. По всей видимости, артистка показала себя после рождения дочери (малышке Софии всего 11 месяцев).

"Не думала, что когда-нибудь выставлю это. До – около 73 кг и после – 59 кг. На фото разница в семь месяцев. Правильное питание (каши, салаты, овощи, яйца, рыба), спорт пять раз в неделю, процедуры по телу (массаж, растирание щеткой, баня, обертывания, аппаратный массаж), вакуум чтобы убрать живот и укрепить внутренние мышцы. Строго, регулярно и дисциплинированно", – поделилась Димопулос.

Санта Димопулос Фото: instagram.com/santadimopulos

В комментариях у Санты также поинтересовались, сколько килограммов в целом ей удалось сбросить за семь месяцев. Девушка призналась, что похудела почти на 15 килограммов. К слову, рост Димопулос – 172 см. Подписчицы Санты восхитились ее силой воли и внешним видом.

Скриншот: Instagram Санты Димопулос

Напомним, Санта Димопулос блестяще выступила на шоу "Танці з зірками", успев стать любимицей зрителей.

Ранее Санта показала завораживающий ролик закулисья шоу "Танці з зірками".

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