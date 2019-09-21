Санта Димопулос рассказала, как прошли ее роды в Монако

Звездная мама родила девочку за 15 минут!

Санта Димопулос рассказала о родах за границей Фото: instagram.com/santadimopulos

32-летняя экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос 14 сентября стала мамой во второй раз. Вскоре после родов знаменитость рассказала, почему она рожала в Монако, и как все прошло.

Какие необычные роды практикуют в Украине, смотрите в видео:

На минувшей неделе стало известно, что Санта Димопулос родила девочку. Артистка поделилась с поклонниками первым снимком, сделанным в роддоме, а после рассказала, как и почему она рожала за границей. В Instagram Санта опубликовала новые фото своей новорожденной малышки и призналась, что нисколько не жалеет, что рожала не в Украине.

"Первое, что хочу написать – я счастлива, что приняла решение рожать в Монако. Я благодарна своему врачу за то, что он супер профессионал своего дела и этот день получился незабываемым в самом лучшем смысле этого слова", – написала Димопулос.

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Как рассказала звездная мама, она долго ждала начала схваток, и даже успела поругаться с мужем. "Итак, роды всё не начинались, а родители (то есть мы с мужем) уже начали переживать, да так что 13.09 даже поругались (я поругалась). В этот день мы пошли на пляж и я уже чувствовала, что тянет низ живота и была уверена, что это тренировочные схватки. Мы поехали к врачу на проверку, и то ли малышка испугалась стимуляции, а может я понервничала немного, но процесс пошел", – продолжила рассказа она.

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Санта Димопулос призналась, что родила с помощью эпидуральной анестезии, благодаря которой почти не чувствовала боли.

"Эпидуральной анестезии я боялась почти как родов. Но все прошло отлично! Никакой боли, только немного неприятно. Мне в руки дали "волшебный пульт", нажимая на кнопку которого я могла сама себе добавлять анестезию, если чувствовала потребность. Я даже успела поспать, акушерка заходила каждые 30-40 минут и проверяла раскрытие", – вспомнила артистка.

Димопулос рожала под шум водопада и пение птиц. Все это время ее муж был рядом. "Родила я мою девочку за 15 минут 4.160 без единого разрыва", – подытожила она.

Ранее Санта Димопулос рассказала, как узнала о беременности.

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