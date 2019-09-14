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Санта Димопулос родила девочку: первое фото

Экс-участница "ВИА Гры" стала мамой во второй раз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:28
Санта Димопулос стала мамой во второй раз
Санта Димопулос стала мамой во второй раз
Фото: instagram.com/santadimopulos

32-летняя певица и модель, экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, которая в преддверии родов жаловалась на врача, стала мамой во второй раз. Артистка родила девочку в клинике в Монако в эту субботу, 14 сентября.

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Первое фото после родов Санта Димопулос опубликовала в своем Instagram. "Добро пожаловать, моя маленькая принцесса", – подписала кадр звезда, тем самым подтвердив пол новорожденной.

INSTAGRAM

На фото счастливая мама держит малышку на руках и улыбается на камеру. Димопулос также отметила, что вес ее дочери составляет 4,17 кг.

Еще одно милое фото ребенка знаменитость разместила в insta-сторис спустя несколько часов после родов.

Санта Димопулос родила второго ребенка | Фото: instagram.com/stories/santadimopulos/

Напомним, что у Санты есть 11-летний сын Даниэль от первого брака с шоуменом Андреем Джеджулой. В настоящее время модель замужем за бизнесменом Игорем Кучеренко.

Ранее мы писали, что звезда "Карточного домика" Кейт Мара впервые стала мамой.

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