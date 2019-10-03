Помогла астролог: как Санта Димопулос назвала дочь

Малышка три дня была без имени

Санта Димопулос Фото: instagram.com/santadimopulos

Украинская певица и модель Санта Димопулос, которая недавно рассекретила стоимость родов в Монако, также рассказала, как они с супругом назвали дочь.

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Несмотря на всю откровенность о беременности и родах, бывшая солистка группы "ВИА Гра" долго скрывала имя новорожденной дочки и только спустя время рассказала, что девочку назвали Софией. По словам Санты, во время беременности ее муж Игорь Кучеренко в шутку называл будущую девочку Зинькой. На последних неделях беременности супруги рассматривали два варианта имени – Тиана и Микелла.

Санта Димопулос с дочкой Софией Фото: instagram.com/santadimopulos

Также артистка призналась, что в результате решила обратиться к услугам астрологов, которая и помогла ей определиться с именем.

"Хотелось чего-то особенного и редкого. Но я знала, что не приму окончательного решения пока не проконсультируюсь с астрологом. Астрология – наука, при знании которой, себя можно поддержать (усилить) или, наоборот, ослабить. Как только она родилась, я выслала все данные астрологу (даже двум) и получила ответ – ни одно из выбранных мною имен не подходит. Наше имя должно начинаться на СО или на ДА. А самый выигрышный вариант для нее – София. В общем, малышка была без имени 3 дня. Потом мой муж просто пошел в мэрию и записал ее Софией", – написала знаменитость.

Напомним, Санта Димопулос родила дочь 14 сентября в клинике Монако. Сразу после родов звезда поделилась кадром, на котором позирует с ребенком в роддоме, а после рассказала, как и почему она рожала за границей. Санта Димопулос призналась, что родила с помощью эпидуральной анестезии, благодаря которой почти не чувствовала боли.

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