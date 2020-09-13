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Санта Димопулос впечатлила откровенной румбой на "Танцях з зірками-2020"

Сегодня, 23:01

Экс-"ВИА-Гра" посвятила танец своему мужу

Во время третьего эфира нового сезона "Танців з зірками-2020" выступили Санта Димопулос и ее партнер Максим Леонов. Пара подготовила страстную румбу, которую экс-"ВИА-Гра" посвятила своему мужу.

Санта, показавшая ранее закулисье "Танців з зірками", вышла на паркет в коротком мини-платье с открытой спиной под композицию Энрике Иглесиаса – Ring my bells. Супруг Санты присутствовал в зале и наблюдал за танцем любимой.

Судьи проекта Влад Яма, Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и приглашенная звезда третьего прямого эфира Надя Дорофеева, назвали танец Санты и Макса одним из лучших, поставив им общую оценку 27 баллов.

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В воскресенье, 13 сентября, новый выпуск "Танців з зірками-2020" был посвящен любви. Участники шоу говорили о чувствах и признавались своим возлюбленным. Ведущим на балконе стал Владимир Дантес.

Ранее мы рассказывали, какая пара первой покинула шоу "Танці з зірками-2020" на прошлой неделе.

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Санта Димопулос Танці з зірками
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