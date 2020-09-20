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Санта Димопулос впервые рассказала о потере своего отца

Сегодня, 22:16

Свой танец в четвертом эфире шоу "Танці з зірками-2020" знаменитость посвятила папе

Санта Димопулос впервые рассказала о смерти своего папы. Экс-участница "ВИА Гры" посвятила свой номер на четвертом прямом эфире шоу "Танці з зірками-2020" отцу, который умер от онкологического заболевания.

В воскресенье, 20 сентября, стартовал новый выпуск танцевального проекта, который был посвящен историям, изменившим жизни участников. Санта Димопулос поделилась откровенной историей, связанной с ее близким человеком и танцами.

По словам артистки, ее отцу поставили неутешительный диагноз несколько лет назад. После смерти мужчины Димопулос долго не выходила на паркет, потому что очень переживала, ведь с папой они были по-настоящему близки.

"Год, изменивший мою жизнь – это год, когда я потеряла моего папу. Он всегда хотел, чтобы я ходила на танцы и умела красиво танцевать, а мне нравилось танцевать для него", – рассказала Санта.

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Ее папа приходил на все концерты дочери, чтобы ее поддержать, но в один момент все оборвалось.

"Он приходил на все концерты и репетиции, но все резко закончилось, когда он заболел раком легких. Это был самый тяжелый год в моей жизни. После этого я ни разу не выходила на паркет, потому что танцы были для меня связаны с папой", – сказала артистка.

Ранее сообщалось, что у Санты Димопулос обнаружили антитела к коронавирусу.

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