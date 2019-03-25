Саре Джессике Паркер – 54: ТОП-10 цитат Кэри Брэдшоу из "Секса в большом городе"
Лучшие изречения всеми любимой героини известного сериала
Сегодня, 25 марта, свой день рождения празднует знаменитая голливудская актриса Сара Джессика Паркер. Звезде исполнилось 54 года. Мы уже делали подборку ее лучших ролей в кино, а сейчас Сегодня.Lifestyle предлагает подборку цитат Кэри Брэдшоу – яркой героини сериала "Секс в большом городе", которую сыграла Паркер.
"Найти достойную квартиру в Нью-Йорке... так же сложно, как и достойного спутника".
"Оказывается, подделку нелегко заметить, когда речь о любви".
"Время — забавная штука. Десять лет проходят без особых событий, а затем за два года меняется все".
"Любовь – это единственный бренд, который не выходит из моды".
"Незамужней женщине порой не так просто идти по жизни, поэтому очень осторожно нужно относиться к выбору туфель. Ведь они помогают скрасить нам этот нелегкий путь".
"Признаться в любви — очень просто, намного сложнее это доказывать каждый день".
"Чтобы избавиться от одной пагубной страсти, нужно переключиться на еще более пагубную".
"Мы были счастливы до того момента, пока не решили жить долго и счастливо".
"Когда тебе 13, ты хочешь свободно пить пиво. А когда тебе 30, ты мечтаешь, чтобы бармен спросил у тебя паспорт".
"Он был как платье Roberto Cavalli – ты знаешь, что оно не в твоем стиле, но все равно примеряешь".
Ранее мы писали о том, что Сара Джессика Паркер рассказала, как правильно сочетать клетку.
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