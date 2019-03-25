Саре Джессике Паркер – 54: ТОП-10 цитат Кэри Брэдшоу из "Секса в большом городе"

Лучшие изречения всеми любимой героини известного сериала

Сара Джессика Паркер Фото: Getty Images

Сегодня, 25 марта, свой день рождения празднует знаменитая голливудская актриса Сара Джессика Паркер. Звезде исполнилось 54 года. Мы уже делали подборку ее лучших ролей в кино, а сейчас Сегодня.Lifestyle предлагает подборку цитат Кэри Брэдшоу – яркой героини сериала "Секс в большом городе", которую сыграла Паркер.

"Найти достойную квартиру в Нью-Йорке... так же сложно, как и достойного спутника".

"Оказывается, подделку нелегко заметить, когда речь о любви".

Кадр из сериала "Секс в большом городе" Фото: Instagram

"Время — забавная штука. Десять лет проходят без особых событий, а затем за два года меняется все".

Сара Джессика Паркер Фото: Instagram

"Любовь – это единственный бренд, который не выходит из моды".

Сара Джессика Паркер Фото: Getty Images

"Незамужней женщине порой не так просто идти по жизни, поэтому очень осторожно нужно относиться к выбору туфель. Ведь они помогают скрасить нам этот нелегкий путь".

"Признаться в любви — очень просто, намного сложнее это доказывать каждый день".

Сара Джессика Паркер Фото: Instagram

"Чтобы избавиться от одной пагубной страсти, нужно переключиться на еще более пагубную".

"Мы были счастливы до того момента, пока не решили жить долго и счастливо".

Сара Джессика Паркер Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

"Когда тебе 13, ты хочешь свободно пить пиво. А когда тебе 30, ты мечтаешь, чтобы бармен спросил у тебя паспорт".

"Он был как платье Roberto Cavalli – ты знаешь, что оно не в твоем стиле, но все равно примеряешь".

Ранее мы писали о том, что Сара Джессика Паркер рассказала, как правильно сочетать клетку.

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