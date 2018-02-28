Саша Педан нашел в Киеве одну из самых больших мумий в мире

Во вчерашнем выпуске программы "Дешево и сердито" ведущие Александр Педан и Екатерина Павлюченко показали, как путешествовать экономно. Катя осталась в Киеве и создала здесь собственные Мальдивы. А Саша отправился в путешествие по Украине и нашел достопримечательности, которые легко составят конкуренцию мировым.

Самой большой неожиданностью стали мумии. Оказывается, они есть не только в Египте. "Не нужно платить почти семь сотен за вход в каирский музей и еще несколько тысяч за перелет, если можно увидеть их у нас. Кроме того, мумии такие, что позавидует каждый египетский работник музея", – делится впечатлениями Саша Педан.

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Например, в Киеве сохраняется забальзамированный крокодил. По величине он второй в мире, больше есть только в Британском музее. Рядом с крокодилом – мумия мужчины со скрещенными на груди руками. Ее нашли более ста лет назад. Музейщики считают, что в Киев обе мумии привезли из Египта в качестве подарка. Сейчас они хранятся в Киево-Печерской лавре, и доступ к ним закрыт. Поэтому пока зрители могут увидеть уникального забальзамированного крокодила и мужчину только в выпуске "Дешево и сердито" о путешествиях.

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Еще одна мумия находится в подвале львовского хостела. И, в отличие от двух предыдущих, к ней можно и даже нужно прикоснуться. "Это мумия кота, который, по легенде, приносит счастье, – говорит Саша Педан. – Спортсмены выигрывают соревнования, абитуриенты поступают в вузы после того, как увидят ее. Надеюсь, что "Дешево и сердито" она принесет высокие рейтинги".

Ранее Александр Педан поделился впечатлениями от поездки в столичном метрополитене.