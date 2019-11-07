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Сбор денег на лечение Анастасии Заворотнюк: семья актрисы сделала новое заявление

Близкие больной актрисы опровергли слухи о сборе средств

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:03
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Семья больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк опровергла информацию о сборе денег на лечение звезды сериала "Моя прекрасная няня". Отметим, что недавно в сети появилась информации о сборе средств, который организовала подруга звезды и партнер по фигурному катанию Петра Чернышева Татьяна Навка.

Анастасия Заворотнюк никогда не была в коме. Детали в сюжете:

О том, что семья не собирает деньги, а лишь просит моральной поддержки и добрых мыслей, стало известно из опубликованного заявления в Instagram на странице, созданной для поддержки Анастасии Заворотнюк.

Также близкие актрисы пояснили, что инициатива Татьяны Навки "носит исключительно дружеский характер и касается лишь проданных билетов на ее шоу".

"Хотим также опровергнуть появившуюся в прессе информацию об объявленном денежном сборе в пользу Анастасии и особо подчеркнуть, что инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер и касается лишь проданных билетов на ее шоу. Мы по-прежнему просим от всех неравнодушных только добрых мыслей и пожеланий здоровья Насте. Спасибо всем", — говорится в сообщении семьи.

Также мы сообщали, что на официальной странице Анастасии Заворотнюк в Instagram впервые за долгое время появилось фото с мужем.

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