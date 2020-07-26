"Сбылась мечта всей жизни": Лилия Подкопаева вспомнила, как стала олимпийской чемпионкой

Гимнастка показала себя в 17 лет на соревнованиях в Атланте

Лилия Подкопаева в свои 41 добилась немалых успехов, а осенью 2019 года она стала мамой в третий раз. Но самым важным событием своей жизни гимнастка называет тот день, когда она стала олимпийской чемпионкой. На своей странице в Instagram Подкопаева вспомнила трогательный момент своей жизни и поделилась архивным фото.

25 июля 1996 года Лилия Подкопаева участвовала в Олимпийских играх в Атланте, США. Благодаря кропотливому труду и стараниям она получила звание абсолютной чемпионки, воплотив мечту всей жизни. Именно эту победу, спустя годы, Лилия называет знаковой.

Смотрите эксклюзивное интервью Лилии Подкопаевой в рубрике "Кофе с перцем":

"24 года назад сбылась мечта всей моей жизни – в этот день я стала абсолютной Олимпийской чемпионкой. Даже спустя столько лет невозможно забыть этот стук сердца, напряжение, переполнявшее меня, а затем шквал аплодисментов и слезы радости. Именно этот день останется самым решающим для меня, итогом необъятной работы и усилий", – написала в посте знаменитая спортсменка.

INSTAGRAM

На снимке юная Подкопаева запечатлена во время тех самых соревнований в США. Тогда ей было 17 лет.

В комментариях к публикации пользователи Сети написали много теплых слов в адрес Подкопаевой, а также поделились своими впечатлениями от ее победы. "Мы всей семьей сидели тогда у телевизора и переживали за вас. Я плакала, когда вам дали золотую медаль", – написала одна из поклонниц Лилии.

Напомним, что ранее Лилия Подкопаева призналась, какое имя дала новорожденной дочери.

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