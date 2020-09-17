"Сцена всегда была со мной жестокой": Виталий Козловский рассказал, чему научит студентов

Артист отметил, что не планирует быть слишком строгим со студентами

В Киевской эстрадно-цирковой академии нашли ответ, как обеспечить на парах 100-процентное присутствие! Надо просто пригласить преподавателем Виталия Козловского. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" ведущие Мария Мельник и Григорий Герман узнали, чему будет учить певец студентов и как прошла его первая лекция.

Виталий Козловский теперь самый звездный преподаватель в стране! Артист будет готовить себе конкурентов – будущих певцов.

Виталий Козловский Фото: пресс-служба

"Почему бы и нет?! Мне есть чем поделиться со студентами, потому что артист – это не только знание нотной грамоты и хорошее техническое пение – это гораздо больше! Я смогу брать с собой студентов и на гастроли, и на концерты", – рассказывает Виталий Козловский в эфире телеканала "Украина".

На первую пару Виталий Витальевич, как теперь к нему обращаются студенты, опоздал на 20 минут. Певец пришел одетый довольно демократично: в джинсах и футболке. Правда, сверху все же надел пиджак. А студенты уже ждали его под академией с камерами наготове. Это был настоящий аншлаг! А из-за суровых правил карантина, студентов в аудиторию запускали в две очереди.

Какой же преподаватель выйдет из звезды украинского шоу-бизнеса? Сам артист говорит, что не собирается превращаться в обычного строгого лектора. Но и за красивые глаза оценки ставить не будет.

"Я не хочу быть хорошим или злым. Я понимаю, что сцена со мной никогда не игралась в авансы. Она всегда была со мной жестокой! Не надо давать студентам каких-то авансов, потому что на сцене такого не будет", – отмечает артист.

О том, как Виталий Козловский будет преподавать студентам смотрите в сюжете:

Более того, и сам Виталий Козловский скоро снова сядет за парту. Артист поступил на магистратуру по специальности эстрадный вокал. Ведь музыкального образования у певца никогда не было – учился он на журналиста.

"Я буду учиться на стационаре и по возможности, конечно, буду посещать пары", – комментирует Виталий Козловскький в программе "Ранок з Україною".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

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