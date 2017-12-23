Сцену с Томом Харди вырезали из "Звездных войн"

Сегодня, 23:31

Актер появится в режиссерской версии "Звездных войн"

Том Харди Фото: Facebook
Том Харди Фото: Facebook

Сцену с актером Томом Харди вырезали из последнего фильма саги "Звездные войны". Об этом сообщает Independent.

Однако, сцену с Харди все же можно будет увидеть в режиссерской версии фильма, которая выйдет в 2018 году на DVD.

"Я знаю кто вы…. FN 2187", – говорит Харди в фильме, согласно информации издания.

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Отметим, лента "Звездные войны: Последние джедаи" заработала за первые прокатные выходные 450 миллионов, заняв пятое место в рейтинге фильмов, принесших наибольшую кассу в дебютные выходные.

Мировая премьера восьмого эпизода "Звездных войн" состоялась в Лос-Анджелесе 9 декабря 2017 года, через два года после премьеры "Пробуждения силы" и через год после премьеры спин-оффа "Изгой-один. Звездные войны: Истории".

Съемки восьмого эпизода "Звездных войн" проходили в британской студии Pinewood, расположенной неподалеку от Лондона в графстве Бакингемшир.

Восьмой эпизод – самый длинный в истории космической саги. Продолжительность картины – 150 минут.

Напомним, это последний фильм с участием американской киноактрисы Кэрри Фишер, которая умерла 27 декабря 2016 года. За четыре дня до этого у нее произошла остановка сердца во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Согласно отчету патологоанатомов, в теле Фишер были обнаружены следы трех видов наркотиков: кокаина, МДМА и героина.

Эпизодические роли в картине сыграли британские принцы Уильям и Гарри. Правда, зрители не увидят лица наследников британского престола, так как в кадре они облачены в костюмы имперских штурмовиков.
звездные войны, том харди

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Источник:

Корреспондент

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