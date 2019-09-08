"Счастлива как никогда": Анастасия Приходько вышла замуж
Украинская певица поделилась свадебными фото в социальных сетях
Украинская певица Анастасия Приходько, на которую в июле напали во время концерта, вышла замуж. В Instagram артистка и политический деятель опубликовала снимки с церемонии венчания.
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На своей странице в Facebook Настя Приходько опубликовала пост с несколькими фотографиями, на которых запечатлена в свадебном платье. "Мы это сделали!" – добавила она короткую подпись.
В Instagram Анастасия запостила селфи невесты и написала, что очень счастлива.
Заметим, что со своим возлюбленным Александром певица венчалась в одной из церквей Киева.
О своей личной жизни Анастасия Приходько не говорит публично. В 2013 году артистка расписалась со своим вторым мужем Александром, от которого в 2015-м родила сына. Возможно, сейчас пара решила укрепить свой союз в церкви.
У Приходько также есть старшая дочь, которую она родила от абхазского бизнесмена Нурика Кухилавы. С ним звезда также венчалась в церкви.
Ранее телеведущая Алена Мороз поделилась секретами создания счастливой семьи.
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