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"Счастлива как никогда": Анастасия Приходько вышла замуж

Украинская певица поделилась свадебными фото в социальных сетях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:44
Анастасия Приходько вышла замуж
Анастасия Приходько вышла замуж
Фото: instagram.com/prykhodko_official

Украинская певица Анастасия Приходько, на которую в июле напали во время концерта, вышла замуж. В Instagram артистка и политический деятель опубликовала снимки с церемонии венчания.

Почему дорогая свадьба может привести к быстрому разводу, смотрите в ролике:

На своей странице в Facebook Настя Приходько опубликовала пост с несколькими фотографиями, на которых запечатлена в свадебном платье. "Мы это сделали!" – добавила она короткую подпись.

В Instagram Анастасия запостила селфи невесты и написала, что очень счастлива.

INSTAGRAM

Заметим, что со своим возлюбленным Александром певица венчалась в одной из церквей Киева.

О своей личной жизни Анастасия Приходько не говорит публично. В 2013 году артистка расписалась со своим вторым мужем Александром, от которого в 2015-м родила сына. Возможно, сейчас пара решила укрепить свой союз в церкви.

У Приходько также есть старшая дочь, которую она родила от абхазского бизнесмена Нурика Кухилавы. С ним звезда также венчалась в церкви.

Ранее телеведущая Алена Мороз поделилась секретами создания счастливой семьи.

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