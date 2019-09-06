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Счастливы вместе: Потап с экс-женой устроили сыну настоящий праздник

Сын украинского артиста сегодня отмечает день рождения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Потап сыном Андреем
Потап сыном Андреем

Украинский артист Потап (Алексей Потапенко) и его экс-жена Ирина Горовая, которые недавно провожали совместного сына Андрея в пятый класс, снова воссоединились все вместе. А поводом послужил семейный праздник – сегодня, 6 сентября, свой день рождения отмечает сын рэпера.

Смотрите, с кем отдыхали Потап и Настя за границей:

На опубликованном фото в Instagram счастливое семейство позирует в квартире на фоне серебристо-голубых шариков. Виновнику торжества сегодня исполняется 11 лет. Звездный папа не стал публиковать поздравления, а лишь лаконично подписал фото: "11!!!" и отметил сына в публикации.

INSTAGRAM (@realpotap)

А вот Ирина Горовая не смогла сдержать эмоций и посвятила Андрею несколько трогательных слов, опубликовав фото уже заметно повзрослевшего сына и перечислив самые позитивные его черты характера.

INSTAGRAM (@gorovaya_irina)

"Сынуля-Андрюля, с днем рождения! Так сильно тебя люблю! Так счастлива, что ты есть, что такой милый, добрый, переживательный и искренний. Люблю с тобой болтать, путешествовать, люблю, когда вредничаешь и когда придумываешь истории, когда сочиняешь рифмы, и когда спрашиваешь про то, как правильно распределять деньги в компании, люблю за то, что ты разный, но всегда добрый и светлый. Будь мужественным, нежным, добрым, справедливым, любимым! 11 лет", – написала экс-супруга Потапа.

Напомним, что ранее поклонники обвинили Потапа с Ириной Горовой в неправильном воспитании сына. Также недавно Потап признался, какая Настя Каменских дома.

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