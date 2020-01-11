"Счастливые часов не замечают": Слава Каминская и Павел Вишняков подогрели слухи о романе

Украинские звезды намекнули на романтические отношения

Слава Каминская и Павел Вишняков Фото: instagram.com/babaslavka

Популярная певица, участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская отдыхает с детьми на Бали. Но, как позже оказалось, звезда отправилась в теплые края не только в компании нянь, к ней присоединился известный украинский актер Павел Вишняков. После опубликованных совместных кадров фанаты начали подозревать, что между знаменитостями возникли романтические отношения.

Слава Каминская и Павел Вишняков отдыхают на Бали. Детали в сюжете:

Сегодня на страницах в Instagram Славы и Павла появились одинаковые совместные фото с красноречивыми подписями. После таких публикаций звезды подогрели все слухи о романе, но пока никаких официальных заявлений не делали. Поклонникам лишь остается догадываться, действительно ли Слава Каминская после развода обрела новое счастье.

"Счастливые часов не замечают", – написал актер, сопроводив текст сердечками.

Сама певица также опубликовала фото и написала: "Каблуки надену, стану выше?". На что Павел оставил весьма неоднозначный комментарий, назвав Славу "моя".

Тем временем бывший супруг участницы группы "НЕАНГЕЛЫ" Эдгар Каминский отправился на элитный горнолыжный курорт во Францию вместе с новой возлюбленной – Ольгой Богатой.

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