Счастливые и смелые: Джулия Робертс впервые опубликовала снимок с мужем

Никто из супругов никогда не постил совместных снимков в соцсети

Джулия Робертс. Фото: Getty

Брак голливудской красотки Джулии Робертс и режиссера Дэнни Модера можно назвать одним из самых прочных – пара в браке уже 16 лет, хотя и частенько ходят слухи об их разводе.

Супруги постоянно попадают в объективы фотографов, но в соцсетях совместные фото никто из низ не публиковал. Даже сейчас, когда Джулия завела страницу в Іnstagram, с Дэнни фотографий не было.

Но актриса исправила ситуацию и выложила романтическое фото с мужем. На снимке супруги обнимаются на берегу океана.

Джулия Робертс с мужем Фото: instagram.com/juliaroberts/

"Спасибо тебе, лето, ты сделало нас счастливыми и смелыми", – написала Робертс.

Напомним, Джулия Робертс удивила поклонников переменами во внешности. Актриса перекрасила волосы и стала выглядеть намного моложе.

Также Джулия Робертс опубликовала первую ретро-фотографию. На черно-белом снимке знаменитость изображена на прогулке в черном жакете и солнцезащитных очках. Когда проводилась съемка неизвестно, однако на фотография Роберт выглядит довольно молодо. За несколько часов пост актрисы собрал 76 тысяч "лайков".