Счастливый отец: видео Илона Маска с новорожденным сыном покорила Сеть

Граймс поделилась домашним видео

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск 4 мая в шестой раз стал отцом. Его возлюбленная, канадская певица Граймс, родила сына. Новоиспеченная мама пока не спешит показывать себя после родов, а вот американский миллиардер охотно делился фото с первых дней рождения малыша.

На этот раз в Сети появилось милое видео, на котором запечатлен Илон со своим сыном X Æ A-12 Маском. Напомним, что именно так родители решили назвать сына. Пока неизвестно, будет это имя официально зарегистрировано или нет. Ведь, по словам адвоката миллиардера, законы Калифорнии запрещают использовать символы в имени.

На днях Граймс опубликовала в Instastories трогательное видео, на котором ее возлюбленный нянчится с новорожденным малышом. На кадрах Илон Маск лежит в постели и держит малыша на руках, похлопывая его по спине.

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Отметим, что по-русски имя шестого ребенка Илона Маска может звучать как Икс Эш Эй Твелв. Также новоиспеченный отец признался, что имя выбирала его возлюбленная. Ранее сама Граймс сообщила, что ее первенец сможет выбрать себе гендер самостоятельно.

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