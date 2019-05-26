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Счастливый папа Энрике Иглесиас рассмешил сеть видео со своими детьми

Певец наслаждается радостью отцовства

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:16
Энрике Иглесиас
Энрике Иглесиас
Фото: instagram.com/enriqueiglesias

Испанский певец Энрике Иглесиас и его возлюбленная экс-теннисистка Анна Курникова воспитывают двоих детей – сына Николаса и дочь Люси. Звездный папа любит проводить время с близнецами и публиковать в социальных сетях забавные посты с малышами. На этот раз 43-летний красавец насмешил поклонников курьезным роликом, который разместил на своей странице в Instagram.

Смотрите видео о том, почему Энрике Иглесиас решил завязать с пением:

В коротком видео можно наблюдать, как Энрике стоит во дворе своего сада, в то время как его дети находятся дома. Николас и Люси бьются лбами о стеклянную дверь, когда их звездный отец показывает, что так делать не надо. Малыши при этом не слушают певца и звонко смеются. "Три ребенка на этом видео", – подписал пост Иглесиас.

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Российская экс-теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас вместе с 2001 года. Пара до сих пор не женилась, но это не помешало им обзавестись детьми в 2017 году.

Напомним, что не так давно Энрике Иглесиас открыл правду об интимной жизни с Анной Курниковой. По словам артиста, его отношения с Анной теперь стали еще лучше, а их чувства нисколько не угасли.

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