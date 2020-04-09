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4 теста на COVID-19: Стас Михайлов сделал заявление о своей болезни

Эстрадного певца выписали из больницы

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 11:06

Российский певец Стас Михайлов, как и его коллега Надежда Бабкина, попал в больницу с двухсторонним воспалением легких. Эстрадный артист заявил, что у него возникли симптомы бронхита, а спустя два дня у него поднялась температура. В больнице 50-летнему Михайлову сделали компьютерную томографию и четыре теста на COVID-19, которые оказались отрицательными.

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О своем состоянии Стас Михайлов рассказала в видео, которое он опубликовал на своей официальной странице в Instagram. По словам артиста, в эфир он не выходил 16 дней, а после выписки из больницы сейчас певец продолжает лечение дома и соблюдает режим карантина.

INSTAGRAM

"Почти 16 дней нас не было в эфире. Я сам перенес двухстороннее воспаление легких. Слава Богу, это уже позади. Огромное спасибо нашим врачам. Как не парадоксально это звучит, но я рад, что заболел я здесь. У меня был шанс на спасение. Сейчас идет война между коронавирусом и людьми. У меня четыре теста на COVID-19 отрицательные. Я хочу просто предупредить людей, которые могут с этим столкнуться. Болезнь легких развивается очень быстро. В моем случае получилось так, что я ощутил симптомы бронхита. Не болела голова, не было насморка. Через два дня температура. Мне сделали КТ и сразу же госпитализировали", – рассказал певец.

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Тем временем его коллега – российский певец Лев Лещенко – сообщил о том, что ему вместе с супругой удалось побороть коронавирус. Также он показал фото с медиками.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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