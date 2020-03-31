"Сделаю это и без мужчины": Рианна заговорила о будущем материнстве

Певица хочет стать многодетной мамой

Барбадосская певица Рианна, которая совсем недавно завела новый роман, заговорила о будущем материнстве. Знаменитость готова стать многодетной матерью и родить детей без участия мужчины.

"Через 10 лет мне будет 42! К этому времени у меня будут дети — трое или четверо. Черт возьми, да, я сделаю это и без мужчины! Общество давит на матерей-одиночек, заставляет их испытывать чувство вины. Но ведь единственное, что имеет значение, — это счастье, это здоровые отношения между родителем и ребенком. Единственное, что может воспитать ребенка, — это любовь", — заявила певица в интервью для Vogue.

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Что касается нового альбома, то Рианна пока не знает точную дату релиза, но упорно трудится над созданием музыки.

"Я чувствую, что границы стерты. Я уже делала все. Я создавала хиты, я испробовала каждый жанр и теперь мои возможности широко открыты. Я могу делать все, что захочу. Нет никаких правил. Нет форматов. Есть просто хорошая музыка и, если я почувствую это, я сразу же выпущу эту музыку", — говорит певица.

О беременности Рианны смотрите в сюжете:

Напомним, что 21 марта Рианна пожертвовала от своего фонда Clara Lionel Foundation 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией.

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