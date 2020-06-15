"Себя не любила": победительница "Холостяка-10" показала фото до похудения

Дарья Ульянова призналась, что комплексовала своей фигурой

Победительница юбилейного сезона романтического шоу "Холостяк-10" Дарья Ульянова, которая недавно призналась, что влюблена, показала свое фото до похудения. В это сложно поверить, но мастер спорта по художественной гимнастике имела проблемы с лишнем весом.

Победительница "Холостяка-10" Дарья Ульянова Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

На своей странице в Instagram 23-летняя девушка опубликовала снимок до и после похудения, а также поделилась своими мыслями касательно восприятия тела. Даша призналась, что раньше не любила себя и не воспринимала свою фигуру, а смотреть в зеркало на свое отражение было для нее пыткой.

Гимнастка Дарья Ульянова до похудения Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

"Посвящается всем девочкам, которые себя не любят, которые стесняются своего изображения в зеркале, которые постоянно начинают с понедельника, которые не довольны своей внешностью и весом. Девочки, я с вами, я такая же, а эти две фотографии – тому доказательство. Я тоже себя не любила, не принимала, комплексовала, заедала определенные жизненные неурядицы. Более того, в один момент в моей жизни стало так много спорта, что меня от него уже воротило", – призналась Ульянова.

Напомним, что после завершения проекта главные герои рассталась из-за измены. Максим Михайлюк признался, что у него был интим с одной из участниц шоу. С кем именно, неизвестно.

Сначала все подумали о второй финалистке, но Дана опубликовала личную переписку с Дашей в доказательство того, что близости с пилотом Максимом Михайлюком у нее не было.

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