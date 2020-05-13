Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Седина и отрезанные волосы: как знаменитости второй месяц обходятся без салонов красоты

Звезды делятся полезными советами для домашнего ухода за собой

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 19:30

Шел второй месяц карантина, и знаменитости уже не знают, как выживать без салонов красоты. Поскольку у них нет выбора, ухаживать за собой им приходится в домашних условиях. Программа "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", рассказывает, как звезды уже второй месяц обходятся без салонов красоты.

Российская певица Лолита Милявская не выдержала и сама себе обрезала длинные волосы, записав весь процесс на видео. Артистка со словами "просто надоело, все надоело" грозилась побрить голову под ноль. Правда, позже певица призналась, что состригла нарощенные волосы. Голливудская знаменитость Ева Лонгория в домашних условиях борется с сединой, закрашивая ее специальным спреем.

Советы звезд по уходу за собой на карантине
Советы звезд по уходу за собой на карантине
Фото: Instagram

Что касается украинских знаменитостей, они также пытаются навести марафет дома – балерина Екатерина Кухар с помощью мужа впервые за 15 лет полностью сменила цвет волос. И на это у семьи ушло 15 часов!

Певица Слава Каминская и вовсе организовала маникюрный салон у себя дома, доверив ногти детям. Такому совету последовала еще одна знаменитость – Маша Ефросинина. Сломав ноготь, телезвезда сама себе его починила.

"В подпольные салоны я ходить не хочу, но с ногтями я уже не могу – нормально ни помыться, ни приготовить", – рассказывает Маша Ефросинина.

Читайте также:
Виктор Павлик на карантине отрастил бороду: видео

Не может обойтись без маникюра еще один телеведущий – Владимир Остапчук. Шоумен самостоятельно сделал себе салонную процедуру, а вот с прической дела обстоят намного хуже. Ему пришлось обратиться к профессионалу. Его коллеге – Александру Педану – повезло! Его супруга умеет стричь и сделала это в прямом эфире.

Ко всему, на время карантина певица Настя Каменских решила поддержать всех, кто придерживается домашнего режима, и поделилась эффективными упражнениями для тренировки дома.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Веганство в моде: кто из украинских звезд отказался от мяса Звезды на карантине: как Надя Дорофеева проводит время дома Лайфхак от Павла Зиброва: как защитить себя и жену от коронавируса
карантин Маша Ефросинина подборка Александр Педан Слава Каминская уход за собой Владимир Остапчук
Реклама

Новости партнеров

Жареные домашние пирожки на кефире
Жареные домашние пирожки на кефире
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Анна Семенович с тройным подбородком повергла поклонников в шок
Анна Семенович с тройным подбородком повергла поклонников в шок
В Китае выяснили еще один способ передачи коронавируса
В Китае выяснили еще один способ передачи коронавируса

Популярные статьи

Сегодня, 15:57Fun

13 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 12:55Шоу-бизнес

Ольга Сумская назвала причину развода с первым мужем Паперным: "Это был ад"

Сегодня, 12:00Food

Как правильно варить булгур на плите

Сегодня, 09:34Events

Ретроградные планеты 2020: даты и влияние

Сегодня, 09:29Fun

На обложку газеты попала необычная оптическая иллюзия: фото

Сегодня, 09:25Афиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

Сегодня, 05:55Fun

Потерянное 30 лет назад кольцо нашлось на другом континенте: фото

Вчера, 19:18Food

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

Вчера, 18:15Шоу-бизнес

Снежана Егорова стала бабушкой в третий раз

Вчера, 12:05Fun

Полностью белая: белку с аномальной внешностью удалось снять на фото

Вчера, 11:33Техно

Ленивое и скучное: ученые открыли удивительный факт о нашем Солнце

Вчера, 10:32Шоу-бизнес

Ирина Билык сменила имидж: фото новой прически

Вчера, 08:15Fun

Обезьяна взломала банкомат и скрылась: курьезное видео

Вчера, 07:13Fun

Строители сняли в здании старый линолеум и не поверили своим глазам: фото

11 маяFood

Как приготовить скумбрию на гриле: три простых рецепта

11 маяТехно

Ученые сделали потрясающее открытие под облаками Юпитера

Новости партнеров

Эффектная девушка лидера
Эффектная девушка лидера "Зари" освежает воспоминания о лете
Лазанья с фаршем куриным и лавашом рецепт с фото пошагово
Лазанья с фаршем куриным и лавашом рецепт с фото пошагово
Старшая дочь Ольги Сумской во второй раз стала мамой
Старшая дочь Ольги Сумской во второй раз стала мамой
Як виглядала Настя Каменських до схуднення на 20 кілограмів
Як виглядала Настя Каменських до схуднення на 20 кілограмів
Домашний зефир из трех ингредиентов: всего 15 минут и готово
Домашний зефир из трех ингредиентов: всего 15 минут и готово
В блузке и без юбки: Моника Белуччи позировала в пикантном образе
В блузке и без юбки: Моника Белуччи позировала в пикантном образе
Плюс-сайз модель Эшли Грэм засветила пышную грудь на фото
Плюс-сайз модель Эшли Грэм засветила пышную грудь на фото
Классический кулич пасхальный, рецепт с фото
Классический кулич пасхальный, рецепт с фото