Седина и отрезанные волосы: как знаменитости второй месяц обходятся без салонов красоты

Звезды делятся полезными советами для домашнего ухода за собой

Шел второй месяц карантина, и знаменитости уже не знают, как выживать без салонов красоты. Поскольку у них нет выбора, ухаживать за собой им приходится в домашних условиях. Программа "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", рассказывает, как звезды уже второй месяц обходятся без салонов красоты.

Российская певица Лолита Милявская не выдержала и сама себе обрезала длинные волосы, записав весь процесс на видео. Артистка со словами "просто надоело, все надоело" грозилась побрить голову под ноль. Правда, позже певица призналась, что состригла нарощенные волосы. Голливудская знаменитость Ева Лонгория в домашних условиях борется с сединой, закрашивая ее специальным спреем.

Советы звезд по уходу за собой на карантине Фото: Instagram

Что касается украинских знаменитостей, они также пытаются навести марафет дома – балерина Екатерина Кухар с помощью мужа впервые за 15 лет полностью сменила цвет волос. И на это у семьи ушло 15 часов!

Певица Слава Каминская и вовсе организовала маникюрный салон у себя дома, доверив ногти детям. Такому совету последовала еще одна знаменитость – Маша Ефросинина. Сломав ноготь, телезвезда сама себе его починила.

"В подпольные салоны я ходить не хочу, но с ногтями я уже не могу – нормально ни помыться, ни приготовить", – рассказывает Маша Ефросинина.

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Не может обойтись без маникюра еще один телеведущий – Владимир Остапчук. Шоумен самостоятельно сделал себе салонную процедуру, а вот с прической дела обстоят намного хуже. Ему пришлось обратиться к профессионалу. Его коллеге – Александру Педану – повезло! Его супруга умеет стричь и сделала это в прямом эфире.

Ко всему, на время карантина певица Настя Каменских решила поддержать всех, кто придерживается домашнего режима, и поделилась эффективными упражнениями для тренировки дома.

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