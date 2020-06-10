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"Сегодня должна была быть наша свадьба": молодая невеста Виктора Павлика сделала заявление

Сегодня, 16:07

Влюбленным пришлось отменить церемонию бракосочетание

Сегодня, 10 июня, должна была состояться свадьба украинского музыканта Виктора Павлика и его молодой невесты Екатерины Репяховой. Но влюбленные перенесли торжество на средину августа этого года. А недавно девушка и вовсе намекнула на тайную свадьбу с Виктором.

На своей странице в Instagram Екатерина сделала признание в этот особый для них с Павликом день. Она призналась, что совсем не расстроена переносом свадьбы, ведь понимает, что так должно было случиться.

"Сегодня должна была быть наша свадьба – 10.06.20. С датой мы определились в ноябре 2019. Тогда же купили кольца. 4.11.19. Мы определились с датой свадьбы и с датой росписи. И есть вещи, которые остались неизменны. Но наша свадьба перенесена на середину августа. Я очень жду этот день, я так хочу поделиться частичкой нашей любви с каждым гостем... Все, чего я сейчас хочу – это стабильности, уверенности в завтрашнем дне, добра в сердцах каждого из нас и конечно же здоровья. Возможно, когда-нибудь потом вы поймете, почему я это пишу. Сегодня мое сердце наполнено любовью и нежностью. Я всегда буду рядом, буду поддержкой и опорой для любимого", – написала 25-летняя невеста Павлика.

О деталях свадьбы Виктора Павлика смотрите в сюжете:

Ранее невеста Виктора Павлика поделилась судьбоносной историей их знакомства.

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