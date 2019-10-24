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Сегодня со звездой: как Анатолий Анатолич совмещает светские тусовки и спорт

Специально для Сегодня.Lifestyle Анатолий Анатолич показал, как проходит его день

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:46
Телеведущий Анатолий Анатолич
Телеведущий Анатолий Анатолич
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич, который недавно громко отметил 35-летие, живет в активном ритме. С 6:30 до 9:00 шоумен развлекает зрителей "Ранку з Україною" на телеканале "Украина", а в течение дня успевает посетить несколько мероприятий. При этом Анатолич также занимается собственным YouTube-проектом "Зе Интервьюер".

В этот раз за день Анатолий Анатолич успел сняться в фотосессии, уделить время монтажу нового выпуска программы "Зе Интервьюер" с Франсиско Гомесом, позанимался бегом, ведь совсем скоро, 3 ноября, примет участие в масштабном марафоне в Нью-Йорке.

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Телеведущий Анатолий Анатолич
Телеведущий Анатолий Анатолич
Фото: пресс-служба

Кроме того, телеведущий вместе с другими представителями шоу-бизнеса посетил светскую тусовку и допремьерный показ украинского фильма "Захар Беркут". День выдался весьма насыщенный, а как это было – смотрите в видео!

Сегодня.Lifestyle запустили видеопроект со звездами украинского шоу-бизнеса "Сегодня со звездой". В нем знаменитости рассказывают, как они проводят свой рабочий день, раскрывают интересные факты и моменты своего творчества, а также показывают закулисье шоу-бизнеса.

Все подробности в спецтеме Сегодня со звездой

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