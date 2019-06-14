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Сегодня со звездой: эксклюзивные кадры подготовки MARUV к концерту

Специально для Сегодня.Lifestyle MARUV показала, как проходят ее репетиции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:33
14 июня MARUV даст большой концерт в Киеве
14 июня MARUV даст большой концерт в Киеве
Фото: Олег Батрак

Сегодня, 14 июня, самая скандальная украинская певица MARUV даст сольный концерт в Киеве. Зрелищное шоу пройдет в одном из киевских концертных клубов. Отметим, что подготовка к концерту длилась около четырех месяцев. 

MARUV будет удивлять провокационными хореографическими постановками, эпатажными костюмами, а также своей энергетикой. Ожидается и громкий камбэк группы KAZAKY. 

Эксклюзивные кадры подготовки к концерту MARUV смотрите в видео:


Бэкстейдж подготовки концерта MARUV

Благодаря невероятно успешным синглам Focus On Me, For You, Black Water, Siren Song и супер-синглу Drunk Groove певица MARUV завоевала огромную популярность, а клип Drunk Groove набрал уже более 75 миллионов просмотров. Далее о ней заговорили, когда певица получила победу в Национальном отборе "Евровидения-2019", но так и не поехала в Израиль представлять Украину. Почему? Смотрите в видео ниже.


Читайте также эксклюзивное интервью с певицей MARUV, где она рассказала о муже, походах к психотерапевту и бурных студенческих годах.

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Источник: Сегодня
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