Эксклюзив

Сегодня со звездой: эксклюзивные кадры подготовки MARUV к концерту

Специально для Сегодня.Lifestyle MARUV показала, как проходят ее репетиции

14 июня MARUV даст большой концерт в Киеве Фото: Олег Батрак

Сегодня, 14 июня, самая скандальная украинская певица MARUV даст сольный концерт в Киеве. Зрелищное шоу пройдет в одном из киевских концертных клубов. Отметим, что подготовка к концерту длилась около четырех месяцев.

MARUV будет удивлять провокационными хореографическими постановками, эпатажными костюмами, а также своей энергетикой. Ожидается и громкий камбэк группы KAZAKY.

Эксклюзивные кадры подготовки к концерту MARUV смотрите в видео:

Бэкстейдж подготовки концерта MARUV

Благодаря невероятно успешным синглам Focus On Me, For You, Black Water, Siren Song и супер-синглу Drunk Groove певица MARUV завоевала огромную популярность, а клип Drunk Groove набрал уже более 75 миллионов просмотров. Далее о ней заговорили, когда певица получила победу в Национальном отборе "Евровидения-2019", но так и не поехала в Израиль представлять Украину. Почему? Смотрите в видео ниже.

