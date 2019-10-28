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Эксклюзив

Сегодня со звездой: Jerry Heil и Михаил Кукуюк озвучили персонажей "Семейки Аддамс"

Мультфильм появился в украинском прокате 24 октября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:25
Jerry Heil на премьере мультфильма "Семейка Аддамс"
Jerry Heil на премьере мультфильма "Семейка Аддамс"
Фото: пресс-служба

В украинский прокат 24 октября вышел мультфильм "Семейка Аддамс" – о приключениях готической семьи, которая известна всему миру уже на протяжении 80 лет. Анимационная комедия вышла в прокат в канун самого мистического праздника – Хэллоуина.

Отметим, 23 октября в Киеве состоялась долгожданная премьера мультфильма "Семейка Аддамс". Первыми экранизацию культовой истории посмотрели звезды дубляжа, среди которых актер Михаил Кукуюк и певица Jerry Heil. Готическую локацию украинской премьеры посетили знаменитости с семьями и топовые блогеры.

А как проходила озвучка анимационной комедии, узнайте в эксклюзивном видео с бэкстейджа:

Напомним, Сегодня.Lifestyle запустили видеопроект со звездами украинского шоу-бизнеса "Сегодня со звездой". В нем знаменитости рассказывают, как они проводят свой рабочий день, раскрывают интересные факты и моменты своего творчества, а также показывают закулисье шоу-бизнеса.

Ранее мы также писали, что Злата Огневич презентовала песню "Богиня", написанную Jerry Heil.

Все подробности в спецтеме Сегодня со звездой

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