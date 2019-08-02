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Сегодня со звездой: как Евгений Кошевой и Соня Плакидюк озвучивали героев мультфильма "Angry birds в кино 2"

Закулисье украинского дубляжа анимации "Angry birds в кино 2"

Евгений Кошевой озвучил Чака из "Angry birds в кино 2" Фото: пресс-служба

8 августа в украинском кинопрокате стартует премьера мультфильма "Angry Birds в кино 2", который показывает историю новой героини. В сиквеле анимации "Angry Birds в кино", которая увидела свет в 2016 году, противостояние злых птичек и наглых зеленых свинок перейдет на новый уровень. Теперь в нем примет участие экзотическая птица по имени Зета – обитательница третьего, замёрзшего острова. Она считает, что все должны почувствовать на себе силу холода, и начинает атаку на дальних родственников, обитающих в тёплых краях.

В украинском дубляже мультфильма "Angry Birds в кино 2" приняли участие и украинские звезды шоу-бизнеса. Голосом актера и ведущего Евгения Кошевого заговорит один из главных персонажей, энергичный Чак, а украинским голосом птички Фуксии стала звездный фотограф Соня Плакидюк. Как проходила озвучка мульта с комментариями и впечатлениями селебритис, смотрите в эксклюзивном видео.

Бекстейдж украинского дубляжа "Angry Birds в кино 2" Видео: Сегодня

Напомним, Сегодня.Lifestyle запустил новый видеопроект со звездами украинского шоу-бизнеса "Сегодня со звездой". В нем знаменитости рассказывают, как они проводят свой рабочий день, раскрывают интересные факты и моменты своего творчества, а также показывают закулисье шоу-бизнеса.

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