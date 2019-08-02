Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Эксклюзив

Сегодня со звездой: как Евгений Кошевой и Соня Плакидюк озвучивали героев мультфильма "Angry birds в кино 2"

Закулисье украинского дубляжа анимации "Angry birds в кино 2"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:33
Евгений Кошевой озвучил Чака из "Angry birds в кино 2"
Евгений Кошевой озвучил Чака из "Angry birds в кино 2"
Фото: пресс-служба

8 августа в украинском кинопрокате стартует премьера мультфильма "Angry Birds в кино 2", который показывает историю новой героини. В сиквеле анимации "Angry Birds в кино", которая увидела свет в 2016 году, противостояние злых птичек и наглых зеленых свинок перейдет на новый уровень. Теперь в нем примет участие экзотическая птица по имени Зета – обитательница третьего, замёрзшего острова. Она считает, что все должны почувствовать на себе силу холода, и начинает атаку на дальних родственников, обитающих в тёплых краях.

Читайте также:
Секретная операция: появился убойный трейлер мультфильма "Angry Birds в кино 2"

В украинском дубляже мультфильма "Angry Birds в кино 2" приняли участие и украинские звезды шоу-бизнеса. Голосом актера и ведущего Евгения Кошевого заговорит один из главных персонажей, энергичный Чак, а украинским голосом птички Фуксии стала звездный фотограф Соня Плакидюк. Как проходила озвучка мульта с комментариями и впечатлениями селебритис, смотрите в эксклюзивном видео.

Бекстейдж украинского дубляжа "Angry Birds в кино 2"
Видео: Сегодня

Напомним, Сегодня.Lifestyle запустил новый видеопроект со звездами украинского шоу-бизнеса "Сегодня со звездой". В нем знаменитости рассказывают, как они проводят свой рабочий день, раскрывают интересные факты и моменты своего творчества, а также показывают закулисье шоу-бизнеса.

Ранее мы делились кадрами подготовки к сольному концерту MARUV, а также показывали закулисье съемок клипа "Моє кохання" Сергея Бабкина.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Евгений Кошевой сделал трогательное признание Украинские звезды посетили премьеру фильма "Рокетмен" Восторг! Соня Плакидюк удивила кардинальной сменой имиджа Они возвращаются: появился забавный трейлер мультфильма "Семейка Аддамс"
мультфильм Евгений Кошевой Соня Плакидюк Angry Birds в кино 2 Сегодня со звездой
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

30 нескучных вопросов ребенку вместо
30 нескучных вопросов ребенку вместо "Как дела в школе"
Капсульные отели – ответ на дороговизну туризма в Израиле
Капсульные отели – ответ на дороговизну туризма в Израиле
С каждым днем Алматы все ближе к созданию «умного» города
С каждым днем Алматы все ближе к созданию «умного» города
Самые мощные взрывчатые неядерные вещества: гексоген, ТЭН
Самые мощные взрывчатые неядерные вещества: гексоген, ТЭН

Популярные статьи

Сегодня, 16:41Events

Ильин день 2019: почему нельзя купаться, запреты и обряды

Сегодня, 14:31Психология

10 качеств женщины, которую нельзя отпускать

Вчера, 16:30Fun

1 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 11:23Fun

Как выглядит мальчик с 526 зубами: появилось видео

Вчера, 10:32Шоу-бизнес

Не узнать! Олег Винник показал себя в юности с необычной прической

Вчера, 08:54Fun

Загадочная болезнь превратила девушку в инопланетянку: фото

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 1 августа: все знаки зодиака

31 июляШоу-бизнес

Дмитрий Комаров показал брата и сестру: фото двойняшек

31 июляТехно

Microsoft придумала новый способ переустановки Windows

31 июляEvents

Новолуние 1 августа 2019: что нельзя делать

31 июляШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": список звездных участников

31 июляFun

31 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

31 июляШоу-бизнес

Ани Лорак с новым бойфрендом подтвердили отношения: фотофакт

31 июляEvents

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

31 июляПсихология

Гороскоп на 31 июля: все знаки зодиака

30 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой
7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой
8 вещей, которые мешают вам выйти замуж
8 вещей, которые мешают вам выйти замуж
Как спастись от клещей
Как спастись от клещей
Представлен керамический композит для гиперзвуковых самолетов
Представлен керамический композит для гиперзвуковых самолетов
Міфи про фітнес, які можуть завадити вам сформувати омріяне тіло
Міфи про фітнес, які можуть завадити вам сформувати омріяне тіло
Як у немовляти виявити затримку розвитку й інші проблеми
Як у немовляти виявити затримку розвитку й інші проблеми
Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии
Новый сверхскоростной поезд испытали в Японии
Вся правда о кофеине
Вся правда о кофеине