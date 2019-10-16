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Сегодня со звездой: один день из жизни Екатерины Кухар и Александра Стоянова

Специально для Сегодня.Lifestyle Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали подготовку к спектаклю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:01
Екатерина Кухар и Александр Стоянов
Екатерина Кухар и Александр Стоянов
Фото: instagram.com/stoianov_aleksandr

Большая часть дня примы и премьера Национальной оперы Украины посвящена репетициям. Как признается Екатерина Кухар, они с мужем Александром Стояновым порой могут уединиться лишь в автомобиле, по пути на работу. Отметим, сейчас репетиции проходят особенно активно: в Киеве с 16 по 19 октября пройдет международный фестиваль Ballet Open Space, который инициировали Екатерина Кухар и Александр Стоянов.

После или перед репетициями звездная пара часто участвует в съемках и различных проектах. Не забывает в плотном графике прима-балерина и об уходе за собой.

Но, как и у других людей, у знаменитостей есть и домашние заботы. Так, вечер Екатерина Кухар посвящает своим детям, сыну Тимуру и дочери Анастасии, читает сказки и укладывает спать. По дому супругам помогает мама балерины. К слову, недавно Екатерина Кухар рассказала, какие отношения у Александра Стоянова с тещей.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов
Екатерина Кухар и Александр Стоянов
Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Сегодня.Lifestyle запустили видеопроект со звездами украинского шоу-бизнеса "Сегодня со звездой". В нем знаменитости рассказывают, как они проводят свой рабочий день, раскрывают интересные факты и моменты своего творчества, а также показывают закулисье шоу-бизнеса.

Все подробности в спецтеме Сегодня со звездой

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