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Сегодня со звездой: как Тимур Мирошниченко проводит время дома с детьми – забавное видео

Телеведущий играет с детьми и помогает жене по дому

Весна – время новых крутых проектов, беззаботных прогулок со стаканом ароматного кофе и воздушным круассаном в руках. Время вдохновения, посиделок с друзьями и пикников. Да, в этом году пандемия коронавируса перечеркнула все наши планы. Однако во всем необходимо находить позитив, тем более нам всем выпала возможность перезагрузиться, посмотреть на свою жизнь с другой стороны и посвятить время не только саморазвитию, но и родным.

На карантине всем рекомендуется оставаться дома, дабы самим не заразиться коронавирусом и не поддавать опасности окружающих. Украинские знаменитости собственным примером призывают поклонников самоизолироваться и охотно демонстрируют, как проводят время на карантине. Популярный телеведущий Тимур Мирошниченко специально для Сегодня.Lifestyle согласился показать один день из своей жизни в самоизоляции.

Тимур Мирошниченко с женой и сыном Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Так, после пробуждения и завтрака телеведущий и его жена Инна устраивают домашнюю тренировку. Далее по расписанию – уборка, семейные посиделки и обязательно время для двоих. Тимур Мирошниченко с удовольствием помогает любимой по дому и с детьми.

Смотрите, как проходит день семьи Тимура Мирошниченко на карантине:

Напомним, ранее Тина Кароль на карантине умилила Сеть видео с сыном.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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