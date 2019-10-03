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Сегодня со звездой: Успеть все, или Как проходит рабочий день Лилии Ребрик

Специально для Сегодня.Lifestyle Лилия Ребрик показала закулисье съемок и домашний уют

Лилия Ребрик Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик успевает все: провести утренний эфир "Ранку з Україною", принять участие в съемках других проектов, посвятить время семье и приготовить ужин! Однако даже при таком ритме жизни Лилия находит время для себя. Когда телеведущая едет на эфир, обязательно включает любимую музыку, чтобы умиротвориться и задать настроение на день.

Пробуждается Лилия Ребрик очень рано, ведь с 6:30 до 9:00 телеведущая развлекает зрителей "Ранку з Україною" вместе с коллегой Анатолием Анатоличем, который недавно отметил 35-летие. Как правило, после эфира звезда отправляется на съемки различных проектов, где задействована как актриса.

Вернувшись домой, Лилия в обязательном порядке проводит время с дочерьми – 7-летней Дианой и годовалой Полиной, и, конечно, с мужем – Андреем Диким. Впрочем, в видео Лилия продемонстрировала – работа работой, но лепка фрикаделек с дочерью Дианой по расписанию!

Лилия Ребрик с мужем и детьми Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Сегодня.Lifestyle запустили видеопроект со звездами украинского шоу-бизнеса "Сегодня со звездой". В нем знаменитости рассказывают, как они проводят свой рабочий день, раскрывают интересные факты и моменты своего творчества, а также показывают закулисье шоу-бизнеса.

Все подробности в спецтеме Сегодня со звездой

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