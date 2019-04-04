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Эксклюзив

Сегодня со звездой: закулисье съемок нового клипа Сергея Бабкина

Эксклюзивное видео со съемок клипа на песню "Моє кохання"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:16
Сергей Бабкин Фото: пресс-служба
Сергей Бабкин
Фото: пресс-служба

Сегодня.Lifestyle запускает новый видеопроект со звездами украинского шоу-бизнеса "Сегодня со звездой". В нем знаменитости расскажут, как они провели свой рабочий день – с утра и до вечера, раскроют интересные факты и моменты своего творчества, покажут закулисье шоу-бизнеса. Открывает наш проект украинский музыкант Сергей Бабкин. В эксклюзивном видео ниже вы сможете увидеть, как проходили съемки его нового клипа на трек "Моє кохання". 


Backstage – Бабкин "Моє кохання"

Интересные факты о клипе

  • Режиссером видеоработы выступил Дмитрий Гук.
  • Видео снимали в течение 12-ти часов, с 6 утра до 6 вечера.
  • Локацией для съемки стал корпус кибернетики КНУ им. Шевченко.
  • Главный символ видео – это красный голубь. Он – это мир, а мир – это любовь.
  • Для съемок были задействованы два голубя, окрашенных в красный цвет. Ни один голубь во время съемок не пострадал.
  • Телефонную будку специально для клипа построила одна из лучших художниц Украины Алена Гаджилова.

Сергей Бабкин Фото: пресс-служба
Сергей Бабкин Фото: пресс-служба

"Будка – это не просто предмет, каждый может по-разному прочитать его для себя: для кого-то это телефонная будка, для кого-то – машина времени, для кого-то это какая-то капсула, а для кого-то – исповедальня. Я очень люблю минимализм, и в этом видеоклипе все то, что нужно, все именно так, как я люблю: ничего лишнего, концентрация внимания, только слова и мои эмоции, мое состояние ", – рассказывает Сергей.

Напомним, Сергей и Снежана Бабкины снова ждут ребенка.

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Источник: Сегодня
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