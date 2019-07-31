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Секрет идеального отдыха: как планирует отпуск телеведущая Иванна Онуфрийчук

Иванна Онуфрийчук рассказала, как отдыхала в Испании

Телеведущая Иванна Онуфрийчук Фото: пресс-служба НЛО TV

Как ни крути, лето – идеальная пора для отпуска. Даже если заветный отдых не предвидится, именно в летние месяцы нападает нега, желание ничего не делать и позабыть обо всём на берегу моря или высоко в горах. Об идеальном отпуске специально для Сегодня.Lifestyle рассказала ведущая шоу "Без краватки" на телеканале НЛО TV Иванна Онуфрийчук. Иванна летала в Испанию на свой день рождения и охотно делится воспоминаниями.

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– Иванна, улетать в отпуск на свой день рождения – это ваша традиция?

– Это точно не традиция, потому что свой день рождения я всегда отмечаю в Украине. А в этом году очень захотелось уединиться в свой день, побыть со своими мыслями и природой наедине. Тем более, праздник выпал на понедельник, когда отмечать совсем никому не удобно. Страну выбирала ту, где тепло, куда близко лететь и колоритно, как я люблю.

– Вы впервые были в Испании?

– В Испании я уже 5-й или 6-й раз. Очень люблю эту страну за ее красивую природу, темпераментных и приветливых людей, яркую культуру, вкусную кухню и, конечно же, вино! Ну а самая большая любовь – к климату. Как-то в декабре я приехала погулять в Барселону и все время пробыла в одной кожаной курточке.

Иванна Онуфрийчук в Испании Фото: пресс-служба НЛО TV

– Вы планировали поездку заранее или все случилось спонтанно?

– Я редко могу планировать что-то заранее. В основном все мои поездки спонтанные, даже отдых. Сложно было быстро подобрать хорошее место в самый разгар лета. Но у меня это получилось буквально за неделю.

– Помимо отдыха на пляже, успели побывать на экскурсиях в Испании?

– Все мои экскурсии по Марбелье – это был велобайк, на котором я каждый день колесила вдоль длиннющего пляжа и к старому городу. Во время таких прогулок мне удалось обрести новые интересные знакомства, открыть для себя разные красивые уголки неподалёку. Всё остальное время я проводила в SPA, на пляже, на территории отеля, гуляла у моря.

– Лучше приобретать тур или самостоятельно организовывать поездку?

– Я практически никогда не приобретаю туры, и не важно, о какой стране идёт речь. Очень люблю индивидуальность и независимость, всегда всё планирую сама в зависимости от настроения.

– Чем интересна Испания в формате пляжного отдыха?

Иванна Онуфрийчук Фото: пресс-служба НЛО TV

– В Испании очень красивые широкие пляжи, на которых расположено множество колоритных заведений, ярких развлечений, магазинчиков с красивой и дешевой пляжной одеждой и сувенирами. Тут везде играет музыка и есть курорты на любой бюджет. Но больше всего привлекают неимоверные виды гор, моря и пальм.

– Как девушке лучше всего подготовиться к поездке на море в другую страну? Расскажите о своих бьюти-секретах.

– То, что я всегда обязательно беру с собой – это средства защиты от солнца для кожи и волос, несколько шляп, увлажняющие маски и кремы. Минимум одежды, но обязательно парочку платьев и каблуки. Ещё, перед тем как приступить к загоранию, я всегда скрабирую тело, чтобы загар глубже закрепился.

– Как отдохнуть так, чтобы сил и энергии хватило надолго?

– Нужно на период отдыха ограничить себя от гаджетов и соцсетей. Больше находиться на природе, слушать музыку, вдохновляться красивыми видами. А ещё желательно отдыхать хотя бы две недели, не меньше!

Иванна Онуфрийчук Фото: пресс-служба НЛО TV

– Куда планируете отправиться в следующий раз?

– В следующий раз очень хочу отправиться куда-то далеко, скорее всего на Бали. На данный момент, это то место, которое покорило меня больше всего.

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