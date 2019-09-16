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Секреты красоты звезд: советы Alyosha, Монро и Амадора Лопеса

Украинские знаменитости рассказали, как поддерживают внешний вид

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00

Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", собрали советы от звездных женщин и мужчин, как выглядеть на все сто, когда времени в обрез.

Певица Alyosha, которая недавно появилась на публике в новом образе, советует всем всегда выглядеть так, будто сейчас выходить на сцену, ведь, кто знает, на кого наткнешься и когда сфотографируют бдительные журналисты.

"Надо всегда быть готовой к тому, что такой момент может наступить, и никогда не выходить из дома некрасиво одетой, с грязными волосами", – комментирует Alyosha в программе "Ранок з Україною".

Украинская певица Alyosha
Украинская певица Alyosha
Фото: instagram.com/alyoshasinger

У мужчин хлопот не меньше! Амадор Лопес из группы RUMBERO'S советует побольше спать.

"Надо хорошенько выспаться! Ведь здоровый сон – залог красивой и здоровой кожи!" – говорит участник группы RUMBERO'S Амадор Лопес.

Народный артист Украины Павел Зибров, говорит – надо умыться холодной водой, а лидер группы "Антитела" Тарас Тополя советует привести себя в порядок с самого утра, чтобы выглядеть "свеженьким".

А теперь внимание! Проверенный метод, от Монро, который работает безотказно!

Монро
Монро
Фото: instagram.com/monritta

"Берете таз, наливаете в него холодную воду со льдом и засовываете голову, погружаете лицо, задерживая дыхание на 5-8 секунд, и так три раза! Получаете моментальный прилив крови к коже, – делится секретом Монро. – Дальше самомассаж с пощипыванием и похлопыванием, сыворотку, крем и вы богиня!".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Ранее мы также писали, что травести-дива Монро предстала в кардинально другом образе.

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