Секреты проекта "Киев днем и ночью" раскрыты

Как снимается сериалити? Есть ли у него сценарий? Играют ли здесь актеры? Мы расскажем обо всех тайнах КДН

Вот уже два года идет "Киев днем и ночью". И вот уже два года фанаты не перестают спорить, что же такое сериалити? В честь старта грандиозного кастинг-проекта "ЗаКДНся" руководитель творческого объединения, которое создает сериалити, Инна Мельник раскрыла все закулисные секреты "Киев днем и ночью".

- "Киев днем и ночью" – это сериал или реалити? Тут все по-настоящему или выдумано?

– Хочется напомнить, что же такое сериалити. Грубо говоря, это смесь реалити и сериала. Наши герои – не актеры. Им было бы очень сложно сыграть придумки сценаристов. На экранах ребята проживают реальные истории из своей жизни. Но, чтобы сделать их ярче и объемнее, мы добавляем туда сюжетные детали. Перед каждым сезоном мы пишем с ребятами огромные четырехчасовые интервью. Нам важно знать о них все: как они жили раньше, о чем мечтают в будущем, как они проявляют свою любовь, ревность, как могут дружить. И все это должно быть подкреплено реальными событиями. Приведу пример. Перед первым сезоном "Киев днем и ночью", во время огромного предсезонного интервью Карина рассказала, как однажды, в студенческие годы, отомстила подружке. Пока она была дома на каникулах, подружка увела у нее парня. И когда наша блондинка вернулась и узнала об измене, то не придумала ничего лучше, чем почистить кисточкой от одолженного у подружки блеска для губ унитаз. И, как вы помните, практически так же, только заменив кисточку от помады на зубную щетку, Карина отомстила в сериалити одному из своих ухажеров. Безусловно, у "Киев днем и ночью", как и у любого телевизионного проекта, есть творческая команда. Сценаристы пишут драматургическую канву, но наполняют эту канву историями из своей жизни наши герои.

- Саша и Оксана – действительно пара?

- Повторюсь, сериалити – это микс реальной жизни, реальных ситуаций и сюжетных ходов. Мы вплетаем в сценарий все, что происходит с ребятами прямо сейчас. Как, например, отношения Саши и Оксаны. То, что они вместе, – абсолютная реальность. Они пара в жизни. Но чтобы ярче проявить их чувства и эмоции в кадре, появилась история с рождением дочки. Это как раз момент выдумки. Ариша – наша маленькая героиня. С которой подружились, полюбили и нянчились все. И Ксюша реально прошла путь молодой мамочки от состояния "о Боже, как мне ее держать" до: "о Боже, моя доця сделала первые шаги!" История с Аришей придала объем любовной истории Саши и Ксюши. И это близкая и понятная история для наших людей – ведь девушки с малышами на руках тоже ищут и находят свою любовь. Но! Альбина и Эпифанио – не просто сериальные крестные Ариши. Они действительно крестили малышку. И Артур и Диана действительно планируют пожениться. Поэтому грань настоящей жизни и выдумки в "Киев днем и ночью" очень размыта. Мы ВСЕГДА отталкиваемся от реальной жизни, в основе ВСЕГДА правдивые истории наших героев. Но чтобы сделать их еще ярче, еще насыщеннее, еще интереснее, мы "докручиваем" сюжет вот такими штуками.

- Почему в соцсетях Алину из четвертого сезона называют Таней?

– Таня – настоящее имя Алины, которая в четвертом сезоне была сестрой Насти. Таня – актриса. Это тот случай, когда мы привлекли к съемкам профессиональную актрису Татьяну Туманную. Почему? Потому что понимали, что не можем взять реального героя с психическими отклонениями. Это элементарно опасно и для группы, и для героев, и для душевнобольного человека. И мы решили пригласить актрису, которая сможет отыграть историю шизофреника. Я считаю, что Таня справилась со своей ролью целиком и полностью. Вероятно, экспериментировать дальше с подобными историями мы не станем. Но, как мне кажется, этот эксперимент в четвертом сезоне оправдал себя.

- Говорят, что у Яны есть муж. Это правда?

– У Яны Смоленцевой действительно есть семья – муж и две дочери. К сожалению, или к счастью, к нам на кастинг пришла только Яна, а не ее муж или дети. Поэтому в сериалити мы попытались максимально воссоздать историю ее жизни. Я надеюсь, что Яна начнет потихонечку приоткрывать завесу тайны и показывать свою настоящую семью. Но история, за которой зритель наблюдал в течение четырех сезонов, очень близка ей. Ведь все сценарии мы пишем по мотивам реальной жизни наших героев.

- Почему в пятом сезоне не будет почти никого из "старых" героев?

– Истории Саши и Оксаны, Артура и Дианы, Богдана, Карины, Яны и ее семьи просто подошли к логическому концу. Думаю, зрители сами все это почувствовали. Мы безумно любим наших героев, мы успели сродниться, стать семьей. И отпускаем ребят в свободное плавание, сохраняя отличные дружеские отношения. Прощаться с героями было тяжело. Очень тяжело. Мы и плакали, и вспоминали все, что нам довелось вместе прожить и пройти. Это самый эмоционально тяжелый день в моей жизни. Было ощущение, что ты стоишь на краю пропасти и принимаешь следующий вызов. Мы все начали с нового листа. И я очень горжусь нашими героями, которые в течение почти 200 (!!!) эпизодов показывали свою жизнь. Делились с нами и зрителями собственными проблемами и радостями. Но впереди у "Киев днем и ночью" – новые истории и новые герои. Некоторых ты можешь выбрать сам!

Ранее Инна Мельник раскрыла подробности пятого сезона проекта и рассказала, как пишутся сценарии для сериалити.