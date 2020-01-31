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Секс на первом свидании: опыт украинских звезд

Своим мнением поделились Иракли Макацария, Руслан Квинта, Анастасия Кумейко и другие артисты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:29

Решиться на интим в день знакомства может далеко не каждый. Сколько месяцев, недель, дней или часов необходимо для первой близости украинским звездам – далее в материале.

Шоумен Слава Соломка признался, что еще в студенческие годы первое свидание закончилось первым в его жизни сексом.

"Я познакомился с одной актрисой, был у нее спектакль, это был своего рода бенефис, я тогда еще был студентом. И это произошло в рубке звукорежиссера театра после спектакля. Там был какой-то фуршет, посиделки театральные и т.д. Мы познакомились, и вот возникла эта взаимная симпатия. И настолько она переросла просто в страсть", – вспоминает ведущий.

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Но страсть – дама переменчивая, как пришла – так и ушла. И хотя с девушкой у Славы не сложилось, свой первый интимный опыт он запомнил на всю жизнь.

Один из самых завидных женихов Иракли Макацария тоже практиковал секс на первом свидании.

"Вы знаете, все зависит от обстоятельств, от порыва, от внутреннего желания. Любые физические отношения, любое развитие отношений между мужчиной и женщиной сложно очень запланировать. Это так, как ты почувствуешь", – считает шоумен.

Иракли Макацария
Иракли Макацария
Фото: пресс-служба

Позицию Иракли разделяет и певец Артем Пивоваров: "Эскпириенс такой был, да. Есть случайные моменты, искры – мы их так называем, которые происходят между людьми".

Экс-солистка группы Nikita Анастасия Кумейко, она же Dj Nana, призналась, что у нее был секс сразу после первого свидания. Но он не закончился отношениями.

"У меня один раз был такой случай, но эти отношения продлились недолго, буквально полтора месяца. Потому что это был какой-то всплеск эмоций, что-то внутри взбурлило, какие-то животные инстинкты. И они не дотянули, эти отношения, ни к чему", – признается артистка.

Руслан Квинта и Анастасия Кумейко
Руслан Квинта и Анастасия Кумейко
Фото: instagram.com/ruslankvinta

Поэтому, когда Nana встретила жениха Руслана Квинту, вступать с ним в интим не спешила. Анастасия выдержала двухмесячную паузу.

"Я просто с ним общалась, как с другом. Мы ходили за ручку, мы целовались максимум в щечку. У нас не было никакой интимной тяги и близости. Мне было с ним интересно, как с человеком, с другом, как с мужчиной. И только потом это логично переросло уже дальше", – рассказала артистка.

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В итоге мужчина не просто не сбежал после первых трех "безинтимных" свиданий, а наоборот – еще больше влюбился в неприступную женщину.

"Нет, я все-таки романтик, мне нужно поиграть в какую-то игру, взбудоражить эти чувства и эмоции, потом это будет незабываемо. А так это "по-быстрячку" неинтересно", – комментирует Руслан Квинта.

Не интересны "любовные спешки" и певцу Виталию Козловскому. И хотя у звезды был секс на первом свидании, он не хотел бы повторить этот опыт.

Виталий Козловский
Виталий Козловский
Фото: instagram.com/vkozlovskiy

"Секс ради секса – это просто секс. А вообще я на сегодняшний день считаю, что любовь, вообще любовь как таковую растиражировали. Я даже об этом написал стихотворение. Не тиражируйте любовь, от этого всем только хуже, и не копайтесь вновь и вновь, кому и кто сильнее нужен", – философствует артист.

Певица MamaRika тоже считает, что необходимо выдержать паузу. По словам звезды, она влюбилась в Сергея Середу с первого взгляда, однако около месяца не решалась на близость.

"Я всегда пыталась выдержать хотя бы минимальную паузу все же, так мама учила. А вот с Сергей Сергеичом, с моим мужем, влюбилась я сразу, при первой встрече. Но немножко помучила в этом плане. Думаю, где-то до месяца домой не пускала", – признается MamaRika.

Ранее мы также писали, что украинские звезды рассказали, где занимаются сексом.

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