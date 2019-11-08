Секс-символу Алену Делону – 84! Лучшие роли актера

Ален Делон не сразу попал в мир кинематографии

Ален Делон Фото: Getty Images

8 ноября Ален Делон празднует свое 84-летие. Французский актер театра и кино, продюсер сейчас – не сразу попал в мир кинематографии. Сначала он работал простым колбасником, потом была служба в морской пехоте и должность официанта в одной из парижских пивных.

В один день оставшись без работы, по совету друзей он начал рассылать свои фото в надежде получить хоть какую-то роль. Впервые Делона заметили в Каннах в 1956 году и пригласили на пробы, которые в результате подарили парню семилетний контракт на работу в Голливуде.

Начиная с 1957 года, Ален Делон снялся в более чем 50 фильмах и спродюсировал больше 20. Он обладатель премии "Сезар" и является офицером ордена Почетного легиона. Несмотря на то что в мае этого года актер заявил о завершении своей карьеры, ему действительно есть чем гордиться. НВ Style предлагает вспомнить лучшие роли Алена Делона.

"На ярком солнце" (1960)

Первый большой успех Делону принесла роль Тома Рипли – эмоционально и морально неустойчивого человека.

"Рокко и его братья" (1960)

Вторая знаковая роль актера – Рокко Паронди, простого работника химчистки, который наравне с братьями ищет свое место под солнцем.

Этот фильм считается одним из лучших в мировой киноиндустрии. Делону посчастливилось сыграть роль Танкреди Фальконери – молодого племянника князя Фабрицио Салина.

В этом фильме Делон сыграл главную роль – фехтовальщика Диего де ла Вега (Зорро), который выступает на страже справедливости, скрываясь под маской и за черным плащем.

"Астерикс на Олимпийских играх" (2008)

Здесь Делон блестяще сыграл Юлия Цезаря. Эта роль стала своеобразной самоиронией и пародией на самого себя.

Напомним, недавно актер Ален Делон, который пережил инсульт, справился с болезнью и теперь готов к возвращению на большие экраны.

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