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Секс-скандал набирает обороты: на Харви Вайнштейна подала иск еще одна жертва

Модель обвинила режиссера в домогательствах, когда ей было 16 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:08
Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн
Фото: Getty Images

Секс-скандал вокруг голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах, набирает обороты. На знаменитость в суд подала еще одна предполагаемая жертва – бывшая польская модель Сокола Кая.

Смотрите видео о секс-скандалах в Голливуде:

Как сообщает The Hollywood Reporter, девушка обвинила режиссера в домогательствах в возрасте 16-ти лет. Тогда она только начинала свою модельную карьеру и приехала в США, где агентство познакомило ее с Харви Вайнштейном. Девушка решила публично заявить об изнасиловании, раскрыв свое настоящее имя в числе жертв.

Более того, Кая не собиралась становиться фигурантом резонансного дела, но когда стало известно, что Харви Вайнштейн хочет откупиться за 25 миллионов долларов, модель не смогла сдержать своего возмущения и подала иск.

Кая Сокола
Кая Сокола
Фото: Instagram.com

По ее словам, в 2002 году она пострадала от домогательств Харви Вайнштейна. Мужчина предложил обсудить детали раскрутки карьеры за обедом. Вместо этого они отправились в его роскошную квартиру в Нью-Йорке. Там Харви Вайнштейн требовал от девушки интима. Как утверждает девушка, после этого инцидента она завершила модельную карьеру добровольно.

"Я не могу принять предложенное "глобальное урегулирование" справедливым. Нет наказания для преступников, недостаточная компенсация за всех жертв", – заявила Кая Сокола.

Накануне Дженнифер Энистон рассказала о неприятном инциденте с Харви Вайнштейном.

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