Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Секс-скандал в Голливуде с режиссером "Богемской рапсодии" получил продолжение

Брайан Сингер готов заплатить одной из своих жертв

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:05
Брайан Сингер
Брайан Сингер
Фото: instagram.com/bryanjaysinger/

Американский режиссер культового фильма "Богемская рапсодия" Брайан Сингер, которого обвиняют в растлении несовершеннолетних, согласился выплатить одной из своих жертв 150 тысяч долларов. 

Более подробно о голливудских секс-скандалах смотрите в видео:

По данным The Hollywood Reporter, Брайан Сингер хоть и не признал свою вину, но согласился выплатить денежную компенсацию одному из истцов, чтобы быстрее завершить дорогостоящую судебную волокиту.

Ко всему, адвокат именитого режиссера назвал имя мужчины, которому уже выплатили компенсацию. Им является некий Сезар Санчес-Гузман. С его слов, он был изнасилован Брайаном на одной из вечеринок на яхте, когда ему было всего 17 лет. 

Читайте также
Режиссер "Богемной рапсодии" прокомментировал обвинения в свой адрес

Отметим, что режиссера "Богемской рапсодии" в сексуальных домогательствах обвинили сразу четыре человека. Предполагаемые жертвы были подвержены насилию в возрасте от 13 до 17 лет. Сразу после такой резонансной новости Брайан Сингер был сразу же отстранен от съемок фильма про Фредди Меркьюри. 

Напомним, Брайан Сингер, которого обвинили в растлении несовершеннолетних, уже прокомментировал эти обвинения. Чтобы он не говорил, но из-за этого обвинения байопик о Фредди Меркьюри исключили из числа номинантов премии американской ЛГБТ-организации GLAAD - GLAAD Media Awards

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Брайана Сингера уволили из ремейка "Рыжей Сони" Режиссера "Богемной рапсодии" отстранили от съемок нового фильма Рами Малек прокомментировал секс-скандал с режиссером "Богемной рапсодии" "Богемная рапсодия" лишилась номинации из-за секс-скандала с режиссером
Голливуд секс-скандал брайан сингер Богемская рапсодия
Реклама

Новости партнеров

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка
Как убрать герпес на губах быстро и наверняка
Самые вкусные не оладьи, которые вы когда-либо пробовали
Самые вкусные не оладьи, которые вы когда-либо пробовали
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото

Популярные статьи

Сегодня, 09:02Шоу-бизнес

Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж: невероятные фото

Сегодня, 08:56Fun

13 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 08:37Техно

Дешевый убийца флагманов от Xiaomi огорчил Европу

Сегодня, 05:32Fun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

Вчера, 13:52Техно

Эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире

Вчера, 10:58Fun

Известная украинская телеведущая оконфузилась в эфире: видео

Вчера, 07:43Техно

Странному феномену в Антарктиде нашли объяснение спустя полвека

Вчера, 07:03Fun

Курьезное видео: "сумасшедший" банкомат начал плеваться деньгами

11 июняТехно

Xiaomi официально представила Mi Band 4 по "смешной" цене

11 июняШоу-бизнес

Пластическая операция для известной певицы стала целым испытанием: фото

11 июняШоу-бизнес

Настя Каменских откровенно прокомментировала свадьбу с Потапом

11 июняFun

11 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

11 июняFun

Ошибка врачей: интуиция матери спасла жизнь младенцу

11 июняТехно

Xiaomi начнет войну против рекламы в смартфонах

11 июняFun

Они реальны? На видео случайно попало жуткое существо из "Гарри Поттера"

10 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Как стирать пуховик в стиральной машине
Как стирать пуховик в стиральной машине
Еврейский салат за 10 минут. Семья останется довольна
Еврейский салат за 10 минут. Семья останется довольна
Как понять, что в организме не хватает магния
Как понять, что в организме не хватает магния
10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать
10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
7 удивительных свойств красного перца, о которых вы не знали
7 удивительных свойств красного перца, о которых вы не знали
9 звездных детей, которые рано созрели для свадьбы
9 звездных детей, которые рано созрели для свадьбы
Диета №5: идеи блюд для здоровья печени
Диета №5: идеи блюд для здоровья печени
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь