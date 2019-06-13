Секс-скандал в Голливуде с режиссером "Богемской рапсодии" получил продолжение

Брайан Сингер готов заплатить одной из своих жертв

Брайан Сингер Фото: instagram.com/bryanjaysinger/

Американский режиссер культового фильма "Богемская рапсодия" Брайан Сингер, которого обвиняют в растлении несовершеннолетних, согласился выплатить одной из своих жертв 150 тысяч долларов.

Более подробно о голливудских секс-скандалах смотрите в видео:

По данным The Hollywood Reporter, Брайан Сингер хоть и не признал свою вину, но согласился выплатить денежную компенсацию одному из истцов, чтобы быстрее завершить дорогостоящую судебную волокиту.

Ко всему, адвокат именитого режиссера назвал имя мужчины, которому уже выплатили компенсацию. Им является некий Сезар Санчес-Гузман. С его слов, он был изнасилован Брайаном на одной из вечеринок на яхте, когда ему было всего 17 лет.

Отметим, что режиссера "Богемской рапсодии" в сексуальных домогательствах обвинили сразу четыре человека. Предполагаемые жертвы были подвержены насилию в возрасте от 13 до 17 лет. Сразу после такой резонансной новости Брайан Сингер был сразу же отстранен от съемок фильма про Фредди Меркьюри.

Напомним, Брайан Сингер, которого обвинили в растлении несовершеннолетних, уже прокомментировал эти обвинения. Чтобы он не говорил, но из-за этого обвинения байопик о Фредди Меркьюри исключили из числа номинантов премии американской ЛГБТ-организации GLAAD - GLAAD Media Awards

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