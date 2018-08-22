Секс-скандал в разгаре: Харви Вайнштейна снова обвинили в изнасиловании

Актриса утверждает, что мужчина изнасиловал ее во время Каннского кинофестиваля 2006 года

Харви Вайнштейн. Фото: AFP

Скандального продюсера Харви Вайнштейна снова обвинили в изнасиловании. Немецкая актриса Эмма Ломан присоединилась к иску против Вайнштейна. Женщина утверждает, что мужчина изнасиловал ее во время Каннского кинофестиваля 2006 года, сообщает The Guardian.

Жалоба от Ломан поступила в суд накануне. В ней указано, что актриса познакомилась с продюсером несколькими годами ранее, а в 2006 он пригласил ее в Канны. Также указано, что женщина сперва не приняла приглашение, но помощник Вайнштейна звонил ей по 30 раз на день.

По словам Ломан, мужчина заманил ее в свой номер и там надругался над ней. После чего продюсер пригрозил актрисе, что испортит ее карьеру. Только после нескольких аналогичных обвинений в адрес Вайнштейна Ломан "почувствовала себя в безопасности" и рассказала об изнасиловании.

Напомним, 42-летнюю итальянскую актрису и режиссера Азию Ардженто обвинили в домогательствах. Интересно, что Азия – ярая сторонница движения #MeToo против харрасмента в Голливуде. Ардженто, наряду со множеством актрис Голливуда, также обвиняла знаменитого продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах. Теперь ее постигла та же участь.