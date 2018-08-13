Сексуальная элегантность: Даша Астафьева показала откровенное декольте в черном боди

Артистка восхитила поклонников эффектным образом

Даша Астафьева. Фото: Instagram/da_astafieva

Певица, модель и актриса Даша Астафьева, которая недавно восхитила поклонников новым образом, разместила на своей странице в Instagram пикантное селфи. На снимке она позирует в черном боди с глубоким декольте, которое едва ли прикрывает пышную грудь певицы.

"Новая жизнь", – подписала снимок Даша.

Даша Астафьева Фото: Instagram/da_astafieva

Отметим, что поклонники Астафьевой оценили такой откровенный образ Даши. В комментариях к фото они оставили много комплиментов: "Богиня", "Дыхание страсти", "При этой красоте тела, загипнотизировала взглядом", "Даша, вы очень красивая", "Шикарная грудь", "Эти сочные ягодки", "Даша, Вы космос!!!", "Шик, блеск, красота".

Напомним, Даша Астафьева опубликовала в Instagram романтичные фото с женихом, артистка снялась топлес в чувственной фотосессии, а также Даша восхитила поклонников смелой фотосессией, где позирует в обтягивающем черном гольфе и легкой юбке в тон.