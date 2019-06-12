Сексуальная Ирина Шейк показала, как проводит время без Брэдли Купера

Все обсуждают информацию о расставании голливудских звезд

Последнюю неделю в сети активно обсуждают информацию о расставании одной из самых красивых пар Голливуда – супермодели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера. Слухи о том, что они расстались, появились давно, однако теперь стало известно, что Ирина Шейк переехала из особняка Брэдли Купера в Лос-Анджелесе в свой дом.

После этого супермодель на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует в сексуальном черном купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру. Снимок сделан в Исландии, на фоне гор и водопада. Поговаривают, что Ирина Шейк уехала за тысячу километров от дома и посвящает все свободное время работе, чтобы забыть о Брэдли Купере.

Ирина Шейк уехала в Исландию Фото: instagram.com/irinashayk

Отметим, с кем осталась дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера, 2-летняя Лея, пока неизвестно. Информацию о расставании пара тоже не комментирует.

Напомним, что в последний раз пару видели вместе на красной дорожке церемонии "Оскар 2019". К слову, несколько месяцев назад Ирина Шейк дала откровенное интервью, в котором призналась, почему предпочитает не комментировать отношения с Брэдли Купером.

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