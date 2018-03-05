"Селедка под шубой": Маша Ефросинина оригинально прокомментировала свой образ
Ефросинина выбрала для светского мероприятия эффектное платье от украинского бренда Label One
Телеведущая Маша Ефросинина порадовала стильным образом. На днях Маша побывала на открытии звездной комиссионке. Актриса Елена Кравец и жена Антона Лирника Марина презентовали благотворительный проект "Чемодан".
Ефросинина выбрала для светского мероприятия эффектное платье от украинского бренда Label One (основатели Оксана Берг и Алена Лавренюк). Поверх наряда изумрудного цвета Мария накинула шубу из искусственного меха от корейского бренда Kiminte Kimhekim, стоимостью 20 тысяч гривен.
"Селедка под шубой", – подписала кадр звезда.
"Маша – Вы бесподобны!", "Очень красиво. Цвет такой насыщенный", "Ну шикарная же сельдь", "Очень красивая селедка", "Вам очень идет этот цвет", "Отличная женщина в зеленом платье под зеленой шубой", "Ваша самоирония убеждает насколько, вы Маша умный и самодостаточный человек", "С ума сойти от такой красоты", – комментируют пользователи.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Напомним, Маше Ефросининой вручили награду за "Лучший персональный стиль". Для выхода в свет Ефросинина выбрала кожаное платье с поясом от A.W.A.K.E, стоимостью 650 долларов, и белые сапожки.
Вы сейчас просматриваете новость ""Селедка под шубой": Маша Ефросинина оригинально прокомментировала свой образ". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"