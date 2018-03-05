"Селедка под шубой": Маша Ефросинина оригинально прокомментировала свой образ

Телеведущая Маша Ефросинина порадовала стильным образом. На днях Маша побывала на открытии звездной комиссионке. Актриса Елена Кравец и жена Антона Лирника Марина презентовали благотворительный проект "Чемодан".

Ефросинина выбрала для светского мероприятия эффектное платье от украинского бренда Label One (основатели Оксана Берг и Алена Лавренюк). Поверх наряда изумрудного цвета Мария накинула шубу из искусственного меха от корейского бренда Kiminte Kimhekim, стоимостью 20 тысяч гривен.

"Селедка под шубой", – подписала кадр звезда.

"Маша – Вы бесподобны!", "Очень красиво. Цвет такой насыщенный", "Ну шикарная же сельдь", "Очень красивая селедка", "Вам очень идет этот цвет", "Отличная женщина в зеленом платье под зеленой шубой", "Ваша самоирония убеждает насколько, вы Маша умный и самодостаточный человек", "С ума сойти от такой красоты", – комментируют пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Напомним, Маше Ефросининой вручили награду за "Лучший персональный стиль". Для выхода в свет Ефросинина выбрала кожаное платье с поясом от A.W.A.K.E, стоимостью 650 долларов, и белые сапожки.