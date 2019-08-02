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Селена Гомес не общается с подругой, пожертвовавшей для нее почку

Франсия Райса обиделась на то, что Селена не следит за своим здоровьем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:25
Селена Гомес и Франсия Райса
Селена Гомес и Франсия Райса
Фото: Getty Images

Всегда улыбчивая и безобидная певица Селена Гомес перестала общаться со своей близкой подругой, которая практически спасла ее жизнь. Как известно, еще в 2017 году Селена перенесла операцию по пересадке почки, а донором как раз выступила ее близкая подруга Франсия Райса. Но, по информации источников издания Radar Online, подруг давненько не видели вместе.

Смотрите видео о том, зачем Селена Гомес увеличила грудь:

По сообщениям инсайдеров, Селена и Франсия не общаются с октября 2018 года. Причиной ухудшения отношений стало легкомысленное отношение певицы к своему здоровью. Источники рассказали, что после операции Франсия просила Селену тщательно следить за собой, и та дала ей слово, которое позже нарушила.

INSTAGRAM (@selenagomez)

Также, по словам источников, Райса застала Гомес выпивающей алкоголь в отеле Four Seasons в Нью-Йорке. Она отметила, что восстановление после донорства физически и эмоционально далось ей очень тяжело, поэтому она не могла сквозь пальцы смотреть на то, что с собой делает певица.

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Примечательно, что именно в октябре 2018 года Гомес легла в реабилитационную клинику. Тогда, по данным СМИ, у звезды случился нервный срыв. Поклонники и таблоиды выдвигали разные предположения: женитьба экс-бойфренда Джастина Бибера, побочный эффект операции, а также наркотики и алкоголь.

Напомним, весной 2019 года у Селены Гомес обострились проблемы в работе почек и она может вернуться в клинику на продолжительное лечение. 

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Источник: Сегодня
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