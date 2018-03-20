Селена Гомес ответила на критику своей фигуры в купальнике

Сегодня, 12:52

По мнению подписчиков, Гомес набрала лишний вес

Селена Гомес. Фото: AFP
Селена Гомес. Фото: AFP

Певица Селена Гомес на странице в Instagram опубликовала видеоролик, где видно, как она весело проводит время с друзьями на яхте.

25-летняя артистка ответила на критику своей неидеальной фигуры.  По мнению подписчиков, Гомес набрала лишний вес. Сейчас звезда отдыхает в Австралии.

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"Быть одержимым физическим совершенством, к которому, словно попадая в ловушку, стремятся все современные женщины, – это миф о красоте. Это нескончаемый круг безысходности и ненависти к себе. Они пытаются следовать определению безупречной красоты, которое принято в обществе. А я выбираю заботу о себе, потому что я не хочу никому ничего доказывать",- написала Селена.

Напомним, Селена Гомес и Джастин Бибер решили взять паузу в отношениях

Виновницей расставания музыкантов называли маму Селены, которая была недовольна тем, что ее дочь возобновила роман со своим экс-бойфрендом.  

Ранее молодая актриса Франсия Райса впервые рассказала подробности, чем ей обошлось донорство почки для лучшей подруги, певицы Селены Гомес. 
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Источник:

"Сегодня"

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