Селена Гомес призналась, что у нее диагностировали серьезное психическое расстройство
Певица разоткровенничалась в прямом эфире
Селена Гомес призналась, что у нее диагностировали серьезное психическое расстройство. В совместном прямом эфире с Майли Сайрус в Instagram 27-летняя певица, которая ранее шокировала подробностями о романе с Джастином Бибером, разоткровенничалась о своем здоровье.
В 2018 году Селена Гомес была госпитализирована с психическим расстройством. После звезда снова обращалась к специалистам, так как не могла справиться с чередой неприятных событий в ее личной жизни.
На днях Гомес рассказала о том, какой диагноз ей поставили врачи. В беседе с Майли Сайрус Селена призналась, что у нее биполярное расстройство. По ее словам, болезнь не удалось диагностировать сразу, хотя она обращалась в одну из лучших клиник.
"Об этом не принято говорить. Принято всегда выглядеть крутым. Но я вижу, как в детях, подростках и взрослых копится злость из-за невозможности обсудить это", – высказалась Селена.
Отрывок из видеочата Майли Сайрус и Селены Гомес был опубликован фанатами в Twitter.
К слову, по оценкам ВОЗ, 10–20% подростков во всем мире сталкиваются с нарушениями психического здоровья. Что нужно знать каждому родителю, мы писали здесь.
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