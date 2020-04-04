Селена Гомес призналась, что у нее диагностировали серьезное психическое расстройство

Певица разоткровенничалась в прямом эфире

Селена Гомес призналась, что у нее диагностировали серьезное психическое расстройство. В совместном прямом эфире с Майли Сайрус в Instagram 27-летняя певица, которая ранее шокировала подробностями о романе с Джастином Бибером, разоткровенничалась о своем здоровье.

В 2018 году Селена Гомес была госпитализирована с психическим расстройством. После звезда снова обращалась к специалистам, так как не могла справиться с чередой неприятных событий в ее личной жизни.

Селена Гомес Фото: instagram.com/selenagomez

На днях Гомес рассказала о том, какой диагноз ей поставили врачи. В беседе с Майли Сайрус Селена призналась, что у нее биполярное расстройство. По ее словам, болезнь не удалось диагностировать сразу, хотя она обращалась в одну из лучших клиник.

"Об этом не принято говорить. Принято всегда выглядеть крутым. Но я вижу, как в детях, подростках и взрослых копится злость из-за невозможности обсудить это", – высказалась Селена.

Отрывок из видеочата Майли Сайрус и Селены Гомес был опубликован фанатами в Twitter.

К слову, по оценкам ВОЗ, 10–20% подростков во всем мире сталкиваются с нарушениями психического здоровья. Что нужно знать каждому родителю, мы писали здесь.

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Ранее Джастин Бибер рассказал подробности разрыва с Селеной Гомес. Певец признался, что долгое время чувствовал себя разбитым, но его поддержала Хейли Бибер.

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