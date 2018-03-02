Селена Гомес трогательно поздравила Джастина Бибера с 24-летием

1 марта Джастину Биберу исполнилось 24 года. Любимая девушка канадского исполнителя, певица Селена Гомес, опубликовала в Instagram трогательный пост. 25-летняя Селена поделилась фото, на котором она держит полароидный снимок с Джастином.

"1 марта 1994 года. Кто-то, кого я знаю (и он суперклевый), родился в этот день", — написала артистка.

Фото: Instagram

Снимок уже собрал около 7 миллионов лайков.

Недавно Селена Гомес завершила двухнедельную лечебную программу в одной из клиник Нью-Йорка, куда сама обратилась за помощью в борьбе с депрессией и прочими психологическими проблемами. Сейчас певица чувствует себя прекрасно. "Речь идет о физическом и психическом здоровье и правильном питании. Селена провела в клинике около двух недель, в течение которых иногда покидала больницу для решения рабочих вопросов. Селена чувствует себя прекрасно", – рассказал журналистам источник из окружения звезды.

Джастин Бибер, с которым певица возобновила роман в ноябре прошлого года, поддержал решение девушки обратиться к врачам.