Селена Гомес увеличила грудь

Подписчики певицы Селены Гомес обратили внимание на размер груди певицы

Селена Гомес. Фото: instagram/selenagomez

Певица и актриса Селена Гомес, которая украсит октябрьский выпуск американского модного глянца ELLE, постоянно выкладывает в своем Instagram снимки, благодаря чему уже насобирала более 140 миллионов подписчиков, количество которых увеличивается с каждым днем.

На фото звезда обычно позирует в купальниках, веселится на вечеринках, встречается с друзьями или презентует фотографии своих коллабораций с известными мировыми брендами.

На последних опубликованных снимках Селена пьет коктейль в одном из ночных клубов, при этом на ней надето платье без бретелек черного цвета. Однако внимание подписчиков привлек бюст певицы, который, по мнению многих подписчиков, увеличился в размерах.

Селена Гомес Фото: instagram/selenagomez

Да, если сравнить предыдущие фото звезды, грудь ее раньше выглядела менее эффектно. Что же, правда это или нет, мы увидим уже совсем скоро, когда в соцсети Селены появятся новые фотографии.

Селена Гомес Фото: instagram/selenagomez

Тем временем в Нью-Йорке состоялась вечеринка модного глянцевого журнала Harper’s Bazaar, на которой присутствовали самые яркие звезды мира моды и шоу-бизнеса. Среди прочих гостей была и Белла Хадид – одна из самых топовых моделей нашего времени, которая пооразила всех странным нарядом с корсетом и трусами.